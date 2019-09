Martorell anuncia una nova edició de la fira ViMart amb 20 cellers participants

El ViMart, la Fira de Vins i Caves de Martorell, tindrà lloc el proper 5 d'octubre al nucli antic de la població. La mostra, com diuen els seus organitzadors, ha anat «envellint fins a traspuar el seu caràcter intens, complex i elegant que marida a la perfecció amb una Festa del Roser que vol rememorar el passat vinícola de Martorell».

A la mostra participaran 20 cellers de diverses DO catalanes i, enguany, Costers del Segre serà la convidada d'enguany. Les mateixes fonts indiquen que es tracta d'una «DO important de les Ter-res de Ponent que s'estén per moltes poblacions del país a través de cooperatives i cellers petits». Els estands dels cellers «es complementen amb els de gastronomia i degustacions de restauradors de Martorell i la seva rodalia, que ens permetran gaudir l'experiència del maridatge».

Al voltant del ViMart, Martorell ofereix, durant més d'una setmana, activitats relacionades amb l'enograstronomia que donen cos a la mostra: els Racons del ViMart. Aquest any destaquen propostes com un tast de l'enòleg martorellenc Xavier Zamarra, que combina els vins amb les reflexions ornitològiques i musicals del filòsof Francesc Pujols; la taula rodona «Martorell, la DO que havia de ser»; un concert maridat amb la Banda Simfònica de Martorell; una descoberta de les DO Penedès i Costers de Segre amb la música de Nina Cintas i Txell Gené; desfilades de moda al voltant del món del vi; i un tast de vins per a porró amb Joan Lluís Gómez, el darrer sommelier del Sant Pau de la Carme Ruscalleda.

L'organització de la mostra ha explicat que també hi ha l'Espai Bombolles i Maridatges Insospitats, una degustació d'escumosos d'alta qualitat maridats amb platets gastronòmics de restauradors locals i les intervencions artístiques de Psicoproject en moviment (dansa) i Lucas Piriano (música).

El conegut cuiner i presentador dels programes Cuines i Joc de Cartes de TV3, Marc Ribas, serà el pregoner de la Festa del Most d'aquest any. «En Marc Ribas és un rostre conegut pels seus espais televisius. Té molta gràcia i projecta una imatge de modernitat que ens va semblar que s'esqueia per al paper de pregoner. Segur que ho farà molt bé, que serà molt divertit i no ens decebrà», segons ha afirmat el regidor de Cultura, Andreu González.

La Festa del Most rememora el passat lligat al vi de Martorell, quan prop del 40% de la superfície de Martorell era coberta de vinya i el Sindicat Vitícola Comarcal de Martorell vinificava el raïm de tot el nord de la comarca.