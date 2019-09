Més de cent manifestants a Igualada en les mobilitzacions pel canvi climàtic

Des de la primera manifestació convocada per la plataforma Igualada pel clima (F4F Igualada) del mes de març passat fins a la convocada divendres passat al vespre, el nombre d'assistents s'ha incrementat en un centenar de persones. Divendres hi havia prop de 130 manifestants. Amb càntics com «Què volem? Justícia climàtica. Quan la volem? Ja!» i «Visca, visca, visca! La lluita ecologista», la manifestació va recórrer els car-rers del centre d'Igualada fins a la plaça de l'Ajuntament, on es va llegir un manifest.

El moviment F4F Igualada, que no té una estructura jeràrquica, congrega ciutadans conscienciats per l'emergència climàtica.