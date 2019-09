Crits contra la Guàrdia Civil a la concentració d'Igualada

Més de 300 manifestants s'han concentrat aquest dilluns a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada per la expressar el rebuig de l'operatiu de la Guàrdia Civil que s'ha dut a terme aques matí a diferents ciutats catalanes i que va acabar amb una primera detenció de 9 persones, membres de grups de CDR, que la Guàrdia civil considera que podrien estar treballant en la construcció de grups violents que haurien pogut preparar accions contra els interessos de l'estat.

Amb crits de "Fora les forces d'ocupació" per part dels assistents s'ha obert la lectura del manifest, on s'ha denunciat que l'operatiu del matí "és un nou atac per promoure la desmobilització i que s'emmarca en la persecució que ha patit l'independentisme d'esquerres durant darrer any".

En el manifest també es denuncia que aquestes detencions és "la forma amb què l'estat espanyol actua, on els jutges inventen un relat, la policia aporta proves i els mitjans, les verifiquen a l'opinió pública". El manifest ha acabat amb la proclama "del nostre objectiu, la llibertat de la nostra terra".

La lectura ha acabat amb càntics de "Llibertat detingudes", "Llibertat presos polítics" i s'ha demanat als assistents fer una marxa silenciosa fins al lloc on cada dia es recorda amb cants als presos polítics, al carrer García Fossas.