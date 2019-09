Martorell organitza sis cursos de formació per a aturats

El Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell ha avançat la preinscripció per apuntar-se als sis cursos programats. Són propostes finançades pel Servei d'Ocupació de Catalu-nya i el Fons Social Europeu, que es preveuen per al curs 2019-20. Es van sol·licitar 7 cursos i se n'han atorgat 6 des del Servei d'Ocupació de Catalunya.

S'ha programat un curs d'anglès A2 (190 hores totals, 150 h teòriques, 40 h de formació complementària i examen oficial, i un altre curs d'anglès de nivell A1. També un curs d'anglès B2 de 280 hores (240 h teòriques, 40 h de formació complementària i examen oficial).

També es faran cursos per poder obtenir el certificat de professionalitat d'activitats auxiliars de magatzem, de 250 hores (170 h teòriques, 40 h de formació complementària i 40 h de pràctiques). Aquest curs és per a persones sense coneixements previs i que tinguin formació bàsica. Es farà un segons curs de durada idèntica com a continuïtat d'aquest curs.

I, finalment, també es farà formació per obtenir certificat de professionalitat en activitats auxiliars de comerç. Aquest curs és de 310 hores, i com en la resta de casos hi ha la possibilitat de fer 230 hores teòriques i 40 hores de pràctica. Hi haurà una versió similar de certificat de professionalitat per a operacions auxiliars de serveis administratius i generals, de 470 hores (390 h teòriques, 40 de formació complementària i 40 h de pràctiques).

Per poder participar en aquests cursos cal fer la preinscripció online.