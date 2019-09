Més de 2.000 persones passen pel Piera Degusta tot i el canvi de data

Prevista per al dissabte 21 de setembre, la tercera edició del Piera Degusta es va passar al diumenge 22 per risc de pluja. «Vam passar nervis pel canvi de data a darrera hora», segons el regidor de Festes i de Turisme de l'Ajuntament de Piera, Josep M. Rosell, però tot i així «hi han assistit tots els restauradors, s'han mantingut les actuacions musicals i s'han pogut fer tots els tallers i activitats», va celebrar.

Va calcular que unes 2.000 persones van passar pel certamen. Una previsió una mica més baixa que la darrera edició pel fet del canvi de data i perquè les activitats d'ahir a la nit van tenir un menor seguiment. Amb tot, Rosell va destacar que «en una hora s'han omplert les inscripcions de la degustació de vins i tallers», unes activitats que costaven d'omplir en les dues edicions anteriors.

Una de les novetats de la tercera edició del Piera Degusta va ser la concentració de tot el festival de tendències gastronòmiques al centre, al voltant de la plaça del Peix. La proposta va agradar tant a famílies que era el primer cop que hi venien com a altres comensals que hi han assistit des de la primera edició. Mònica Cardús, dels Hostalets de Pierola, considerava que amb els dos espais de l'edició passada quedava tot massa dispers. Junt amb les amigues tastaven unes galtes de vedella i unes broquetes de llagostí.

La família d'Ester Díaz, del bar-ri de Bonastre de Piera, ja hi havia anat al matí, perquè el seu fill assistís al taller de cuina per a nens i nenes, on van fer un pastís de formatge. Mentrestant els pares tastaven croquetes de pop, cua de bou, filet de vedella amb foie i formatge fresc amb salmó fumat.

De Terrassa venia a passar el cap de setmana amb els amics i a assistir per segon any consecutiu al Piera Degusta Anabel García. «Aques any és més gran, amb més parades i és més ampli», comentava amb una terrina de cuscús a la mà. D'altra banda, Anna Riba, juntament amb les amigues, feia gana amb un vermut a base de vins blancs i olives per comprar les degustacions a l'hora de dinar i, al vespre, assistir al tast de vins i de caves, on ja s'havien apuntat.

En relació amb la nova organització de la fira gastronòmica, Rosell va comentar que «volem promocionar els restauradors i productors locals de préssec, oli, vi i cava, i alhora també el nucli antic de Piera, mesclant cultura, gastronomia i patrimoni».

Entre els diferents restauradors hi havia Ylenia Bosch, del Molí d'Oli Cal Nasi, que amb 6 generacions de productors al darrere, oferia un tast d'oli d'oliva verge extra de la varietat arbequina amb contrastos de cacau en pols amb sal de l'Himàlaia, i el clàssic pa amb oli amb xocolata. «És un oli suau, dolç, que no té un fons de gust amargant», va comentar la productora, qui va explicar que per produir-lo «i mantenir les propietats organolèptiques de l'oliva, collim les olives al vespre i a les 2 hores ja les premsem, no passen ni 24 hores collides», va detallar Bosch.

Vora seu, Caves Mongust oferia el saber fer de 3 generacions de viticultors. Guillem Anglès explicava que «som la tercera generació que produeix vins i caves. Formem part d'un celler familiar a Sant Jaume Sesoliveres. Oferim un vi blanc, un negre criat en bar-rica, un cava jove i, dins dels reserves, avui es pot tastar un brut i un brut nature», va detallar.

A la llarga llista de productes que s'oferien a Piera Degusta també hi havia broquetes de tot tipus, farcellets de pasta fina amb arròs i verdures, fideuà, paella, guisats, vins i caves del territori de Piera, així com dolços artesans, pastes i infusions.