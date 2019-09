Aigua és vida reclama al govern que prevegi la remunicipalització el 2020

Aigua és vida, entitat que defensa la remunicipalització del servei d'aigua potable, ha demanat a l'Ajuntament d'Igualada que en el pressupost de l'any que ve prevegi els costos del retorn de les aigües a l'administració municipal. I ha recordat als regidors que «el ple de l'Ajuntament té una majoria absoluta d'onze regidors i més del 51% dels vots que es van comprometre per la gestió pública de l'aigua el mes de maig passat, quan van firmar el Pacte Social i Institucional per l'aigua». Preveuen que per l'especial situació de la concessió, antiga i sense documentació, la rescissió pot ser complicada i demana que es creï la Taula de l'Aigua.