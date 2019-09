Marc Castells troba en Igualada Som-hi la col·laboració necessària per aprovar el pressupost

Igualada Som-hi permet amb la seva abstenció l'aprovació del pressupost de l'Ajuntment d'Igualada per al 2020. Aquest suport no signat en cap pacte públic, però reiterat votació rere votació fa que l'alcalde de la capital de l'Anoia superi amb relativa facilitat l'aprovació de la previsió de comptes per al 2020, un dels factors que més condicionen la governabilitat. Al mateix temps, l'oposició d'esquerres, que té la majoria del ple, manté el vot dividit entre els grups que avalen les actuacions de Castells i els que s'hi oposen de manera frontal. La regidora de C's també hi va votar en contra.

En els pressupostos que es van aprovar aquest dimarts a l'Ajuntament d'Igualada hi ha despeses de fins a 57'4 milions d'euros. Inclouen partides per a satisfer les peticions de Som-hi Igualada, com ara una inversió de 300.000 euros per a instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis públics p municipals, 500.000 euros per a la Promotora Igualadina Municipal d'Habitatges (PIMHA) i 80.000 euros per al primer trimestre de gestió del curs 2020-2021 de l'escola bressol de l'Ateneu Igualadí. Per part de les demandades per Poble Actiu es va acordar una partida de 40.000 euros en el redactat del projecte de recollida de residus. Junt amb aquestes dues forces polítiques, els pressupostos presentats per l'equip de govern contemplaven també una «reserva de crèdit de la partida d'estudis jurídics per tal de dur a terme l'inici del procés de regularització del servei municipal de l'aigua», segons va assenyalar la regidora d'Hisenda Carlota Carner.

En quant a impostos i taxes, es va aprovar congelar les primeres, això és les relatives a l'impost sobre Bens Immobles en un 0'85%, a l'impost de l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues), a l'impost d'activitats econòmiques (IAE), a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i a l'impost sobre vehicles detracció mecànica. En quant a les segones es va aprovar incrementar-les un 0,1% d'acord amb la variació establerta per la Generalitat de Catalunya.

Enric Conill, portaveu d'ERC va acusar JxI i Igualada Som-hi de practicar "una sociovergència imposada per instancies superiors", seguint el model que s'ha fet a altres organismes com el Consell comarcal de l'Anoia o la Diputació de Barcelona. També va recordar el suposrt de JxV a l'alcaldessa socialista de Vilanova. El portaveu d'ERC va subratllar que hi haurà un increment de càrrega fiscal que s'aplicarà amb un creixement dels diners recaptats per l'Impost de Bens Immobles (IBI) que passarà dels 20 milions als 25 milions d'euros, i també es va centrar en el posicionament d'Igualada al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, on el municipi és dins del total de poblacions catalanes, el primer en quant a algunes de les despeses corrents, com són les despeses destinades a material i subministrament o a treballs fets per altres empreses.

En relació a l'IBI, l'alcalde d'Igualada va recordar a Conill que va ser ERC la força que l'any 2009 va donar suport incrementar el valor cadastral, que repercuteix en l'IBI. I en relació a les comparacions que ERC feia d'Igualada amb altres poblacions semblats de Catalunya on l'IBI és més reduït, com a Vic o a Vilafranca del Penedès, Castells li va assenyalar que taxes com la del clavegueram o la relacionada amb la teleassistència es cobraven a part.

Conill també va destacar, en el marc de les despeses corrents, el pas dels més de 3 milions d'euros a 6 milions d'euros previstos que Igualada gastarà en altres feines fetes per empreses i professionals, on el portaveu d'ERC va dir que «aquí la gràfica es dispara». Finalment, el portaveu d'ERC va definir els pressupostos pel 2020 com a «continuistes».

Cuadras, en la seva exposició va interpel·lar a Conill preguntant-li si eren continuistes uns pressupostos que, després de 8 anys incloïen propostes «d'esquerres i progressistes», com la reactivació de la PIMHA, la implantació de plaques fotovoltaiques als equipaments públics i la creació de noves places per a infants amb la nova escola bressol de l'Ateneu Igualadí. En aquest punt, Eva Pedraza, la número dos de Poble Actiu, va qualificar de «lamentable» el tractament fet entre JxI i Igualada Som-hi, tan a nivell mediàtic com polític, sobre l'escola bressol i l'escola de l'Ateneu Igualadí, pel fet d'usar un ens d'ensenyament i educació per treure'n rèdit i interès polític.

En relació a la despesa presentada pels pressupostos amb una partida de 100.000 euros anuals per a totes les escoles públiques d'Igualada, Pedraza la va comparar amb les 100.000 euros gastats en dos dies per acollir la Volcat per il·lustrar des de Pole Actiu la maca d'interès que JxI té en quant a inversió per a les escoles públiques. En aquest sentit, Castells va assenyalar els 900.000 euros que l'ajuntament destinarà en aquests pressupostos a l'entorn de l'Institut Badia i Margarit, al barri de Sant Crist i al barri Montserrat.

Poble Actiu també va criticar al govern la manca de voluntat per afrontar la redacció d'un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per no modificar les ordenances fiscals, les quals des de Poble Actiu se'n defensa un model progressiu, d'acord amb la renda de cada ciutadà i per transformar la possibilitat de crear una Taula per l'aigua amb tots els agents socials, es transformés en una nova comissió de partits.

Els partits amb menor representació al consistori igualadí, Cs i Poble Actiu van lamentar haver tingut poc temps per poder valorar en la seva totalitat la proposta dels pressupostos. En aquest sentit, Pedraza va criticar que s'hauria pogut donar més d'una setmana per poder valorar-los més «dignament» i va lamentar que no fossin més ambiciosos, més justos i més socials. Pedraza va assenyalar Igualada Som-hi com a partit crossa del govern de Castells i va diagnosticar la fi de l'espai dels Comuns, amb els quals durant les passades legislatures, hi havia hagut «propostes més atrevides».

El pressupost previst redueix en 2'8 milions d'euros la previsió d'inversions en urbanisme, equipaments i plans estratègics respecte fa dos anys.

Dels 57'4 milions d'euros, un 13'05%, es va aprovar destinar-los al pla modernització del polígon de Les Comes, amb 1,4 milions d'euros, dels quals un milió provindran subvencionats per la Diputació de Barcelona. El nou alberg de Cal Maco comptava a 738.000 euros, part dels quals, 369.000 euros provindran del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER). La Diputació de Barcelona amb 11.000 euros i el FEDER amb 220.000 euros donaven suport al projecte de la construcció del Hub del Disseny i la Moda, pressupostat amb 441.000 euros. El Pla d'Inversió a les escoles es presentava amb una partida de 100.000 euros. Equipar el Centre Cívic Nord amb mobiliari general es pressupostava amb una despesa de 220.000 euros. Les inversions als barris, en el marc del Pla de Barris es va dotar amb 800.000 euros. Es va aprovar també la redacció de tres plans estratègics relacionats amb el Mercat de la Masuca, amb 250.000 euros, el Campus d'Igualada-UdL, amb 200.000 euros i el Parc Central, amb 100.000 euros més.