Castells troba en Igualada Som-hi la col·laboració per fer pressupost

Igualada Som-hi permet amb la seva abstenció l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament d'Igualada per al 2020. Aquest suport no signat en cap pacte públic, però reiterat a les votacions, fa que l'alcalde de la capital de l'Anoia superi amb relativa facilitat l'aprovació de la previsió de comptes per al 2020, un dels factors que més condicionen la governabilitat. Al mateix temps, l'oposició d'esquerres, que té la majoria del ple, manté el vot dividit entre els grups que avalen les actuacions de Castells i els que s'hi oposen de manera frontal. La regidora de C's també hi va votar en contra.

En els pressupostos que es van aprovar dimarts a la nit a l'Ajuntament d'Igualada hi ha despeses de fins a 57,4 milions d'euros. Inclouen partides per satisfer les peticions de Som-hi Igualada, com ara una inversió de 300.000 euros per instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis públics municipals, 500.000 euros per a la Promotora Igualadina Municipal d'Habitatges (PIMHA) i 80.000 euros per al primer trimestre de gestió del curs 2020-2021 de l'escola bressol de l'Ateneu Igualadí. Per part de les demandades per Poble Actiu es va acordar una partida de 40.000 euros en el redactat del projecte de recollida de residus. Junt amb aquestes dues forces polítiques, els pressupostos presentats per l'equip de govern contemplaven també una «reserva de crèdit de la partida d'estudis jurídics per tal de dur a terme l'inici del procés de regularització del servei municipal de l'aigua», segons va assenyalar la regidora d'Hisenda Carlota Carner.

En quant a impostos i taxes, es va aprovar congelar les primeres, això és, les relatives a l'impost sobre Béns Immobles en un 0,85%, a l'impost de l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues), a l'impost d'activitats econòmiques (IAE), a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. En quant a les segones, es va aprovar incrementar-les un 0,1% d'acord amb la variació establerta per la Generalitat de Catalunya.

Enric Conill, portaveu d'ERC va acusar JxI i Igualada Som-hi de practicar «una sociovergència imposada per instàncies superiors», seguint el model que s'ha fet a altres organismes com el Consell comarcal de l'Anoia o la Diputació de Barcelona.

Cuadras li va recordar a Conill que els pressupostos incloïen propostes «d'esquerres i progressistes». I Poble Actiu va lamentar la utilització del futur de l'Escola de l'Ateneu per treure'n rèdit polític de JxI i de Som-hi.