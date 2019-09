Marc Castells veu en la determinació del seu govern l'eina de combat a la minoria

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha posat sobre la taula com a mostra de la determinació del seu executiu en els primers cent dies de govern la rapidesa en la formació de govern i l'agilitat política per poder aprovar el pressupost del 2020 (el grup d'Igualada Som-hi va donar un suport implícit al pressupost amb la seva abstenció dimarts passat). Al mateix temps, va anunciar que es destinarien 90.000 m2 de sòl industrial a grans parcel·les, d'acord amb el primer text del Pla Director de la Conca d'Òdena que presentarà la Generalitat de Catalunya.

Castells assegura que aquesta disposició de sòl s'emmarca en una «aposta industrialista» per «millorar la qualitat de vida de la gent» a la conca d'Òdena.

L'alcalde d'Igualada va defensar haver aconseguit tirar endavant els pressupostos amb una força unionista com Igualada Som-hi perquè la política, segons va dir, «és governar, ocupar la posició central i poder gestionar amb uns i altres». Castells també va recordar que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) oferia a escala estatal un pacte amb el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) per fer president del govern Pedro Sánchez a canvi de res. I en aquest sentit, també va rebatre les dades sobre el rànquing on Igualada és una de les 10 ciutats de l'Estat espanyol amb l'IBI més alt, i va assenyalar que «el territori d'Igualada és molt petit i no tenim, com passa a Martorell, una empresa com la Seat, per exemple». Castells va voler recordar que el valor cadastral, el valor absolut que forma junt amb la taxa variable l'IBI, va ser subjecte d'un increment del 5% anual a partir del 2009 a Igualada, amb els vots en contra de l'aleshores Convergència i Unió i el Partit Popular i que qui ho va fer possible va ser ERC. L'alcalde també va subratllar que el preu de les places de les escoles bressol és els més baix de Catalunya.

L'alcalde va voler posar en valor que Igualada pugui presentar-se com a Capital de la Cultura Catalana el 2022, un pas que demanava ser aprovat per unanimitat en sessió plenària i que es va fer efectiu dimarts passat.

Finalment, Castells va recordar les millores en urbanisme fetes a la plaça Alcántara, la plaça Espa-nya, la millora de l'asfalt i el drenatge de la zona d'aparcaments de l'estació d'autobusos, com també les millores d'accés a l'Espai Cívic Centre i l'inici de les obres a la residència Pare Vilaseca, que en breu començaran. Així mateix, va celebrar que l'Ajuntament iniciï els estudis per explorar la possibilitat de fer un nou auditori i la reubicació del Banc de Queviures.