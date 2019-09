Jornada de portes obertes al nou Arxiu Comarcal

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va visitar l'edifici de la Teneria d'Igualada, la futura seu de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia (ACAN) i que en una de les quatre plantes ja funciona com a equipament del Campus Igualada-UdL. A la visita el van acompanyar l'exconsellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya Laura Borràs i l'alcalde d'Igualada Marc Castells, junt amb tot l'equip de govern. La remodelació i reestructuració dels espais per ser la nova seu de l'ACAN van ser presentades a les autoritats per l'arquitecte municipal Carles Crespo i l'arxivera i directora de l'ACAN, Marta Vives.

El fet d'ubicar a l'edifici de la Teneria dos equipaments, la seu de l'ACAN –planta baixa, tercer i quart pis– junt amb un centre d'estudis –segon pis– ha obligat a dividir l'interior de l'edifici en dos espais aïllats l'un de l'altre, ja que se separen les zones destinades a la futura Escola per Adults dels equipaments de l'ACAN. La visita es va fer en el marc de la jornada de portes obertes de l'ACAN.