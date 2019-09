La gent gran d'Igualada treballa memòria i records a través de la cuina

«La cuina dels records» recull les receptes de la gent gran dels centres de dia i les residències del Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI). És un llibre únic que aporta la saviesa de la tradició culinària al mateix temps que és un exercici per a les persones usuàries dels espais residencials. Per a Àngels Riba, directora tècnica del CSSI, permet treballar la reminiscència dels records estimulant «l'olfacte i el gust, tan vinculats amb les emocions», va detallar.

Gini Antón, una de les usuàries de la Fundació Sant Jordi que ha deixat escrita la recepta del tombet mallorquí amb pollastre, explica que la seva és una recepta molt de l'illa de Mallorca, en una etapa en què «es cuinava el que es collia». Gini Antón va venir de Salamanca a Catalunya durant la seva lluna de mel i des d'aleshores s'ha estat a Igualada, i ha passat llargues temporades a Mallorca, on vivia una germana seva. «Jo anava a comprar a la plaça de l'Olivar, una plaça que encara existeix», on al costat hi ha el Mercat de l'Olivar de Palma. La recepta d'Antón permet variants en l'orde dels productes. Ella mateixa també cuina «les faves a la catalana i els cargols, productes que a la meva terra no coneixia», assegura Antón.

La cuina dels records tampoc hauria estat possible sense la implicació de l'Escola d'Art Gaspar Camps, la qual va organitzar un concurs intern per maquetar el projecte que va guanyar l'alumne Aaron Soriano, amb un disseny i una edició final aplaudida per tota la sala.

Per a Ester Comenge, professora de l'escola Gaspar Camps, la pràctica va ser «sobre un projecte amb compromís social, on s'ha treballat el disseny sostenible, tots els participants han tractat temes de cogènere i vam poder assistir a una de les jornades del Taller de cuina», recorda.

El llibre de La cuina dels records té un pròleg del cuiner igualadí David Andrés.