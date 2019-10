Cent persones amb discapacitat volaran dissabte vinent a l'Anoia

Un centenar de persones amb diverses discapacitats participaran dissabte en una jornada de vol a l'aeròdrom d'Igualada-Òdena. Enguany es repeteix una idea que ja es va dur a terme l'any passat, però encara amb molta més participació. De fet, la màxima, perquè fer volar més de 100 persones en un mateix dia en una sola pista ja seria altament complicat. L'any passat, la proposta era per fer vol a vela, però enguany s'amplia als ultralleugers amb motor.

Aquesta segona edició de la Jornada d'Aviació Adaptada a l'Aeròdrom anoienc està organitzada per la recentment creada Federació d'Aviació Adaptada, en la qual participen les entitats Las sillas voladoras, Vols per a tothom i l'entitat Temyque, aquesta darrera centrada en l'esclerosi múltiple.

La trobada vol ser una jornada que vagi més enllà d'oferir l'experiència de volar a persones que per les seves discapacitats difícilment ho podrien haver fet mai, i sol ser «una jornada de conciliació amb la comarca i l'accessibilitat», segons que va explicar ahir l'impulsor d'aquesta iniciativa, Carlos de Albert.

La trobada creix, enguany, en col·laboradors, tan els que aporten els seus voluntaris per facilitar la mobilitat, com ara el grup Auria i Once, com les empreses que hi seran presents per mostrar el que ofereixen per a les persones amb discapacitats. La participació en la jornada no serà gratuïta, val 35 euros, però De Albert assegura que no té cap finalitat de lucre.

De fet, hi ha diverses empreses que treballen de bracet amb l'organització de la jornada, com ara Aircatfly, que deixarà cinc dels seus aparells adaptats per poder fer els vols a motor. L'organització ha pensat un dia d'activitats per a tothom, amb els al·licients de fer un vol en aquests petits aparells, però també amb possibilitat de buscar l'entreteniment per als que es quedin a terra. Per tant, hi haurà mercat, un dinar, i activitats diverses.

El director d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, feia pública ahir la seva satisfacció per poder fer que un món com el del vol faci un acte d'inclusió com el que es proposa a l'Anoia i que, a més a més, «no només el convoca per segona vegada, sinó que ho fa incrementant-ne la participació». Per a Candela, que va recordar que la iniciativa havia començat a Lleida fa 4 anys, aquesta segona edició ja serà la de la «consolidació com un dia rellevant dins de l'aeronàutica a Catalunya».

Yolanda Moragas, cap de Servei de Suport a Programes Socials de la Diputació de Barcelona, va destacar la jornada com «una aportació per fer que les persones amb discapacitat estiguin integrades a la societat», i va recordar que aquesta és una línia de treball que coincideix plenament amb els objectius de la Diputació de Barcelona. L'ens provincial treballa, va recordar Moragas, «per tenir uns municipis inclusius, solidaris, que integrin les persones amb les seves capacitats, siguin les que siguin».

En aquest sentit, com abans també havia fet Jordi Candela, Moragas es va posar a disposició dels organitzadors per mantenir el seu compromís en properes edicions.

Els dos representants municipals també es van sumar al compromís de continuar col·laborant amb els organitzadors. Ho va fer l'Ajuntament d'Igualada a través del regidor Miquel Vives, que també destacava la participació d'entitats per fer possible la jornada. Vives va apuntar la possibilitat de fer-la créixer més, amb més possibilitats per fer vols, però, sense descartar-ho, De Albert li va recordar que en un dia fer més de 100 vols és difícil, i que en tot cas caldria ampliar la jornada a dos dies. I Maria Sayavera, alcaldessa d'Òdena, va intentar fer obrir els ulls als que veuen l'aeròdrom com un club tancat de persones, per indicar que «és un diamant en bru» a la comarca de l'Anoia i que «és un equipament que va més enllà de límits econòmics, i que també pot aportar cohesió social».

La jornada de dissabte s'iniciarà a les 10 del matí, amb vols fins a mitja tarda.