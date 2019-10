? La Jornada d'Aviació Adaptada és una manera d'obrir portes a una activitat que és molt restrictiva en el cas de les persones amb discapacitat. Els aparells estan adaptats per poder ser pilotats per persones amb dificultats de mobilitat, però els certificats de discapacitació s'encallen i no acaben d'obrir la porta. A tot l'Estat hi ha 8 pilots discapacitats i 5 en formació.