Olesa ofereix un espai guiat per professionals per orientar els pares dels nadons

L'Ajuntament d'Olesa ofereix l'Espai Nadó i l'Espai Familiar, un servei gratuït, que vol ser punt d'aprenentatge i d'intercanvi d'inquietuds i d'experiències per a mares i pares de nadons de 0 a 2 anys.

Aquest mes d'octubre arrenca a Olesa de Montserrat una nova edició de l'Espai Nadó i l'Espai Familiar, punts de trobada setmanals pensats perquè les famílies amb infants de 0 a 2 anys puguin compartir experiències, alhora que també puguin adquirir diferents aprenentatges relacionats amb la criança. Hi participen grups d'un màxim de 10-12 persones, i les persones usuàries, acompanyades dels seus fills i filles, parlen de la nova situació que estan vivint (en el casos de ser pares i mares novells), dels canvis que comporta la natalitat i de com adaptar-s'hi. En concret aquests serveis es divideixen en tres grups d'edat: infants de 0 a 4 mesos, de 5 a 12 mesos i de 12 a 24 mesos.

Aquests són dos serveis gratuïts que l'Ajuntament d'Olesa ofereix a les famílies empadronades al municipi. «L'objectiu és que tinguin un espai de trobada amb d'altres famílies i puguin compartir i parlar de temes que preocupen sobre la criança dels fills, així com i reforçar una percepció positiva de la maternitat o paternitat», ha detallat Clàudia Peris, educadora social responsable d'aquest servei.

A l'Espai Nadó s'ofereixen consells per fer massatges o s'ensenya als pares i mares com afavorir el desenvolupament físic, psicològic i emocional dels seus infants. En total es fan 10 sessions, incloent-hi una primera d'entrevista a la família. «Més enllà de la part formativa, aquests serveis busquen ser un lloc per donar resposta als dubtes i neguits que sorgeixen a les famílies, i oferir estones lúdiques a través d'activitats que afavoreixen la relació pare-mare-fill o filla», explica Clàudia Peris.