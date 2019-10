Calvet atribueix al TSJC que s'hagi mantingut la concessió del bus a Monbus

La Generalitat havia iniciat un procés de revocació de la concessió de la línia de bus d'Igualada a Barcelona a Monbus atenent a més d'una desena de faltes greus que, a criteri del Govern català, havia comès la companyia gallega que presta el servei. Però, segons va explicar ahir el conseller Calvet, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebaixar les causes de faltes greus fins a deixar-ne només quatre, que és el límit a partir del qual es pot iniciar la revocació. Per a Calvet, la resolució judicial feia inviable continuar amb el procediment.

Tot i que l'Ajuntament havia estat molt bel·ligerant en les declaracions contra la companyia de transport, ahir, davant del conseller, l'alcalde Marc Castells no es va queixar. Tenint en compte que la revocació no era possible amb els arguments aportats, després d'assenyalar que tenim «un sistema molt garantista amb les concessions», Calvet va anunciar un seguiment a l'empresa per evitar problemes i corregir conflictes.