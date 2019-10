Un camió bolca i té una fuita de gasoil al peatge de l'AP7

Un camió bolcat va tenir una fuita de gasoil a l'alçada de Martorell ahir al migdia. Els fets van passar en un punt situat just després del peatge del ramal que connecta l'AP-7 amb l'A-2, en direcció a Manresa.

Per causes que es desconeixen, el vehicle de gran tonatge va bolcar i arran de l'accident va tenir una fuita del dipòsit de carburant. Els bombers i els serveis de manteniment de l'autopista van treballar per tal de contenir la fuita i també per netejar la calçada, que havia quedat tacada pel gasoil vessat.

Tot i això, la càrrega del camió, que transportava calç, no va tenir fuita i el seu conductor va sortir il·lès de l'accident, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat.