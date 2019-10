ERC i Som-hi reclamen a Castells que abordi un POUM de ciutat i no només del Rec

Els caps dels grups municipals d'ERC i Igualada Som-hi, la primera i segona força de l'oposició al ple d'Igualada, reclamen a l'alcalde de la ciutat, Marc Castells (Junts x Igualada), que abordi el futur urbanístic de la capital de l'Anoia de manera global i no només en un sector, el barri del Rec. Dimecres, Castells i el conseller de Territori, Damià Calvet, van anunciar que la Generalitat faria un pla director del barri del Rec. Les dues formacions coincideixen a expressar més dificultats en la manca d'un planejament que en les línies de partida sobre les quals es vol fer el planejament. La proposta de mixtura d'usos per a un barri que ara és únicament industrial genera consens.

«Primer hi hauria d'haver una visió global de ciutat i després hauríem d'afrontar, si cal, un treball singular per al barri del Rec». Enric Conill, cap del grup municipal d'ERC a Igualada, no està d'acord amb la voluntat del govern d'Igualada de deixar aparcat el debat d'un nou POUM. La necessitat de tenir una eina de regulació urbanística actualitzada pràcticament es justifica sola, segons els republicans, que en aquest punt coincideixen amb Som-hi: l'urbanisme d'Igualada es regeix per un pla aprovat el 1986, ja fa 33 anys. I quan Castells va arribar a l'Ajuntament s'havia estroncat el debat sobre un nou pla urbanístic, que el desacord polític ja no va permetre que s'aprovés ni inicialment.

Conill assegura que «Castells i el seu grup consideren que primer cal afrontar el tema del Rec i després abordar els temes del conjunt de la ciutat, si convé, i nosaltres creiem que una visió macro és important, de la mateixa manera que ho és també per al conjunt de la Conca d'Òdena».

La posició d'ERC no és un girar-se d'esquena al debat sobre el Rec, «al revés, col·laborarem en allò que ens deixin col·laborar», però sí que està clar que el procés tal com s'ha fet no coincideix amb el que defensen els republicans.

Al mateix temps, Conill recorda que la Generalitat pot fer un pla director, però «això ja ho podíem haver fet nosaltres abans. Ho podia fer perfectament l'administració local, l'Ajuntament, que és qui té les competències d'urbanisme», ha afirmat.

La proposta de Castells i la Generalitat té un punt de partida: la mixtura d'usos, una possibilitat sobre la qual tant ERC com Som-hi coincideixen. Cap de les dues formacions no veu una sortida que no passi per un espai compartit entre indústria i usos residencials. En aquest sentit, Conill afirma que «la mixticitat d'usos és una de les solucions. Nosaltres diem que no cal haver de traslladar totes les adoberies, i de la mateixa manera també posem en qüestió el polígon dels adobers que es planteja a la ciutat».

Per la seva part, Jordi Cuadras, cap de la formació Igualada Som-hi, considera que «l'eina que és més idònia és el POUM, perquè hi hagi una mirada de la ciutat en la seva globalitat», i recorda que el barri del Rec té molt pes en l'urbanisme d'Igualada perquè suposa «una quarta part de la ciutat».

«Igualada es juga el futur en el que passi al barri del Rec», i en aquest sentit assegura que mantindrà amb fermesa la necessitat de fer un POUM. Cuadras ha mostrat també la seva discrepància amb el fet que la redacció de la normativa urbanística del Rec la faci la Generalitat, perquè considera que el govern d'Igualada tenia capacitat per planificar. En tot cas, demana que «el ple tingui veu en el procés de debat». Representants de CUP-Amunt debaten el tema el cap de setmana.