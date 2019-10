Una empresa de la Catalunya Central forma discapacitats per pilotar ultralleugers

Aircatfly, empresa d'origen bagenc que opera a l'aeròdrom d'Igualada-Òdena, és de les primeres de l'Estat que preparen pilots amb mobilitat reduïda per portar ultralleugers. Carles Torra, representant de l'empresa, ha explicat a Regió7 que, després de quatre anys de treballs per obtenir l'homologació, ara els aparells ja estan a punt. Torras ha lamentat les dificultats que es troben a l'Estat espanyol per dur a terme una activitat amb aparells i sistemes d'adaptació que ja estan homologats en altres països i que fins i tot tenen una àmplia experiència i han estat provats.

L'homologació dels aparells va arribar el mes de febrer passat però fins ara no s'ha pogut iniciar la formació per a persones amb discapacitats físiques, perquè a elles també els cal presentar certificats mèdics amb les seves patologies per veure si són aptes per poder pilotar aquests aparells adaptats.

Torra es lamentava aquesta setmana de la diferència que es fa entre les persones discapacitades que poden conduir un cotxe i les que han de pilotar un ultralleuger. Les adaptacions assegura que són molt senzilles i simplement es tracta que els girs a dreta i esquer-ra que es fan amb els peus, en el cas de les persones amb discapacitat es puguin fer amb una palanca situada entre els dos seients de l'aeronau.

Torra té com un dels primers clients Carlos de Albert, impulsor de la iniciativa de vol per a persones amb discapacitat que es fa avui a l'Anoia. De Albert ha volat fins ara amb planadors, però s'ha de formar per poder-ho fer també amb aparells amb motor.

Torra pot formar persones amb discapacitat, però la virtut principal dels aparells de què disposa, fabricats a Ucraïna, és que també els poden utilitzar persones sense discapacitat.

Aircatfly serà avui a l'aeròdrom d'Igualada-Òdena en la primera vegada que el vol per a discapacitats (una jornada anual) s'obre també al món dels ultralleugers. Hi haurà 5 aparells de la seva empresa a disposició dels que vulguin provar l'experiència d'enfilar-se en un avió.

Aquesta Jornada d'Aviació Adaptada ha tingut un èxit notable i els organitzadors van haver de tancar les inscripcions perquè s'hi van apuntat en només tres dies més de 100 persones. A part de l'experiència en el vol, durant tot el dia hi haurà activitats per a les persones que vulguin viure aquesta experiència i els seus acompanyants. També s'han posat a disposició del col·lectiu serveis de transport públic adaptat des de l'estació d'Igualada fins a l'aeròdrom. Una de les activitats serà el monòleg Posa un discapacitat a la teva vida que fa el jove Marc Buxaderas.