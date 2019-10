El Consell de l'Anoia atorga beques per a material escolar a 455 alumnes

Un total de 455 alumnes de l'Anoia rebran ajuts de les beques que promou el Consell Comarcal per al finançament de les quotes de material escolar per garantir la igualtat d'oportunitats dels infants. Són prop de mig miler d'estudiants d'un total de 39 centres de primària i secundària de la comarca. La direcció dels centres en què estudien aquests alumnes becats s'ha d'encarregar de gestionar l'aportació i de tramitar-ne la documentació corresponent.

La consellera d'Acció Social, Sandra Fernández, explica que «per part del Consell Comarcal fem un esforç per ajudar les famílies amb dificultats econòmiques a garantir que els seus fills tinguin els recursos necessaris de material escolar per poder anar a l'escola. D'aquesta manera, poden fer les classes en igualtat de condicions respecte als seus companys i companyes i evitar diferències dins les aules en aquest àmbit». L'ens comarcal destina a aquestes ajudes per al material escolar una part de la partida que rep de la Generalitat de Catalunya a través del Contracte Programa de Serveis Socials.