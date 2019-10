Aigua és vida es lamenta que la municipalització de l'aigua a Igualada no figuri al pressupost

La plataforma Aigua és vida critica que els pressupostos de l'Ajuntament d'Igualada finalment no contemplen la gestió pública de l'aigua, una demanda que la plataforma havia transmès als partits de l'oposició i que els havia demanat no acceptar els pressupostos si aquests no apostaven de forma clara i evident per la gestió pública de l'aigua a la capital de l'Anoia. Segons han explicat els membres d'Aigua és vida "tot i que en principi és una bona notícia que l'Ajuntament pressuposti diners per a la regularització del servei, no podem acceptar aquesta mesura com un èxit" perquè, han volgut recordar els membres de la plataforma, "ja fa més d'un any que aquest procés hauria d'haver finalitzat".

En aquest sentit, els membres d'Aigua és vida han recordat que "l'antic regidor d'urbanisme del govern Castells i el mateix Castells van assegurar al 2016 que ja havien iniciat els tràmits per a la regularització del servei i que en dos anys aquest procés hauria d'estar acabat". A banda, la plataforma també ha volgut recordar que "la regularització del servei és una obligació legal que ha de fer l'Ajuntament i si avui aquest procés continua obert és perquè el govern Castells no ha tingut cap interès en finalitzar-lo". És per aquest motiu que els membres d'Aigua és vida han criticat als partits que han tramitat els pressupostos i exigeixen que "comenci el debat sobre el model de gestió, que s'ha de realitzar en paral·lel a la regularització del servei".

La plataforma d'Aigua és vida ha volgut recordar les demandes específiques que els hi van transmetre als grups de l'oposició d'Igualada, demandes que necessiten d'una previsió pressupostària i que no que estan incloses en els pressupostos: apostar per la gestió pública a partir de la creació de la Taula de l'Aigua i l'adhesió a l'AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública). En aquest sentit, Aigua és vida considera que "els partits de l'oposició que defensen la gestió pública i que tenen majoria al ple de l'Ajuntament, hauran de buscar la manera de solucionar aquest problema".

No obstant, Aigua és vida assegura en un comunicat que "malgrat les nostres demandes no han estat incloses als pressupostos, no volem que es perdi un any més en el camí cap a la gestió pública del servei, motiu pel qual no ens hi estarem de braços plegats". Així, els membres de la plataforma han explicat que tornaran a reunir-se amb els partits de l'oposició per tal de buscar la manera que les propostes que se'ls hi van transmetre acabin duent-se a terme a l'Ajuntament d'Igualada.

