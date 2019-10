Igualada mostra el gasòmetre de Cal Pascual i l'edici Electra en la jornada de patrimoni

Igualada organitza visites al gasòmetre de Cal Pasqual i l'emblemàtic edifici de l'Electra Igualadina, al barri del Rec, en la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni, que se celebren el proper dissabte, 12 d'octubre. La visita la guiarà l'historiador igualadé Pere Pascual i Domènech, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, que explicarà i situarà en el seu context històric aquests dos elements del patrimoni industrial de la ciutat.

L'activitat, organitzada per l'Ajuntament d'Igualada-Museu de la Pell, conjuntament amb el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI), tindrà lloc el dissabte, a les 11 h. La durada de la visita serà, aproximadament, de dues hores i és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 804 67 52 i les places són limitades. El punt de trobada i inici del recorregut serà a l'entrada del Gasogen, a la cruïlla entre els carrers de St. Carles i dels Esquiladors.

Les Jornades Europees del Patrimoni, instituïdes el 1991 pel Consell d'Europa i considerades com l'activitat participativa més important d'Europa en relació al patrimoni cultural, compten amb un gran desplegament per tot el territori català gràcies a l'acció conjunta del Departament de Cultura, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Aquestes jornades són un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per donar a conèixer la riquesa i atractiu del nostre patrimoni cultural, amb l'objectiu principal d'estrènyer els vincles entre aquest i la societat.

Pere Pascual i Domènech (Igualada, 1945) és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, doctor en Filosofia i Lletres (secció Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona (1984) i especialista en la història local, sobretot des de la industrialització fins a la post-guerra. Ha publicat nombrosos articles i capítols de llibre sobre l'explotació de la xarxa ferroviària catalana i és autor, entre altres títols, d'Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle XIX. Formació i desestructuració d'un sistema econòmic (1990) i publicacions com Fàbrica i treball a la Igualada de la primera meitat del segle XX (1992).