El restaurant Somiatruites d'Igualada distingit amb el Bib Gourmand de Michelin

El restaurant Somiatruites va recollir aquest divendres 4 d'octubre el distintiu Bib Gourmand de Michelin, un reconeixement als restaurants que ofereixen una bona relació qualitat-preu (menys de 35 euros en els establiments d'Espanya i menys de 30 euros a Portugal). L'equip del Somiatruites, representat pel copropietari del restaurant, Xavier Andrés, la co-xef, Zhou Mengxin i el cap de pastisseria, Mauricio Díaz, van assistir a la festa Bib Gourmand, celebrada a Madrid, un gran acte que organitza anualment la Guia Michelin i on es va fer el lliurament dels distintius als establiments. A recollir el premi no hi va poder assistir el xef referent del restaurant, David Andrés.

Segons la pròpia guia, aquest reconeixement destaca aquells restaurants que "ofereixen una cuina d'alta qualitat a un preu ajustat i totalment assumible." La inclusió del restaurant igualadí com a Bib Gourmand a la Guia Michelin 2019 es va fer pública el novembre del 2018, però no ha estat fins aquest mes d'octubre que s'han atorgat les distincions, aprofitant el 22è aniversari del reconeixement i la publicació de la Guia Vermella Bib Gourmand, una guia editada per Michelin on es mostren exclusivament els restaurants amb aquesta distinció i que compta amb aquest títol "Buenas meses a menos de 35 euros".

Concretament, la Guia Bib Gourmand de Michelin es refereix al Somiatruites com un restaurant que "ofereix una cuina actual i divertida, de base tradicional però amb gustos molt marcats", afegeix, "gran menú de migdia i postres sorprenents". La Guia Vermella no deixa de banda l'indret on s'ubica el restaurant "una antiga adoberia ubicada al costat del Museu de la Pell d'Igualada", apunten també "un interior amb estètica industrial, amb les parets de pedra y totxo vist, mobles de disseny i cridaners retalls de cuir al sostre, fent l'ullet a l'historia de l'edifici".

El restaurant igualadí és present a la Guia Bib Gourmand de Michelin des de l'any 2017. Aquest és el tercer any consecutiu que el Somiatruites apareix a la Guia Vermella.