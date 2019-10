«Tenim la sensació que Junts vol aïllar-nos per minoritzar-nos»

Conill creu que hi ha factors externs que li juguen en contra per poder pactar acords amb Junts

ERC va tenir uns bons resultats a les darreres eleccions municipals. Va guanyar pes al ple d'Igualada, va ser primera força a la comarca i va arrabassar a Junts el diputat provincial, que al mateix temps era el president de la Diputació, Marc Castells. Però a Igualada no ha pogut pactar amb Junts tot i la minoria d'aquests, al Consell Comarcal Junts ha pactat amb el PSC i ha trencat l'acord dels dar-rers anys amb els d'Esquerra, i a la Diputació ERC també ha quedat a l'oposició. Enric Conill, cap de llista a Igualada, considera que el cas de la capital de l'Anoia, el Consell i Vilanova del Camí –governa PSC amb suports de Junts– són situacions que neixen d'una mateixa decisió de deixar ERC tan apartada com es pugui.



ERC Igualada com està?

ERC Igualada està bé. No podem deixar d'estar contents perquè sóm l'única força que va pujar a les eleccions. Per tant, es va fer una bona feina. Des de l'inici ens hem plantejat intentar defensar allò que havíem dut al programa. A l'hora de fer cartipàs no va ser possible i hem quedat a l'oposició.

Cartipàs i pressupost, dos dels temes més importants en el govern de la ciutat, s'han aprovat sense comptar amb ERC, tot i que la situació de país sembla que convidava ERC i Junts a fer un camí plegats en aquest moment. Per què no ha estat possible?

Tenim un cert dubte de saber si tot ve organitzat per estaments superiors a Igualada. Cartipàs i pressupost s'han aprovat amb el suport dels socialistes, i s'assembla molt a la sociovergència de Diputació i del Consell Comarcal. Nosaltres estem disposats a negociar-ho i aprovar-ho. Nosaltres, al pressupost, vam anar a negociar sense cap línia vermella, només amb uns mínims que crèiem que havíem de defensar: una baixada de la càrrega impositiva i fer el planejament de la ciutat, per encarar la redacció del POUM.

Hi ha hagut una negociació?

Sí, però també s'ha de dir que a mitja negociació ens vam assabentar per la premsa que l'acord amb Igualada Som-hi ja estava fet.

En què s'ha encallat exactament la negociació?

Impostos, POUM, habitatge, envelliment de la gent gran i inversió a les escoles eren els 5 temes. En el tema de l'envelliment teníem propostes semblants, en el tema de les escoles se'ns va dir que ja es feia la feina, i en el tema d'impostos i POUM és on hi va haver la diferència. Nosaltres entenem que s'ha d'entrar en una línia d'impostos progressius amb la idea de qui més té més paga. D'això, el govern no en vol saber res, i per a nosaltres era imprescindible. Som de les ciutats mitjanes amb la càrrega impositiva més alta. Creiem que és bàsic fer baixar aquesta càrrega, i fer-ho reduint la despesa corrent, que és allò de les festes i festetes, on altres ciutats no deuen gastar tant. El tema del POUM ja és una qüestió que la ciutat necessita posar-se al dia i modernitzar-se, i això es fa a través del POUM. En el tema habitatge, el que es proposa és fer un bloc de pisos, i nosaltres entenem que el que cal és invertir en la rehabilitació, que, d'altra banda, és més ràpid. El problema el tenim avui, no el tenim a llarg termini.

És ERC la que es va aixecar de la taula?

No es va arribar a aquesta situació perquè enmig de l'acord es va dir a través dels mitjans que hi havia acord amb Igualada Som-hi.

Aquesta situació, a Igualada, espatlla la relació entre ERC i Junts?

No més de la que sempre hi ha hagut. Defensem un model de ciutat diferent, però també entenem que hi ha punts en què coincidim en el tema nacional. Tenim la sensació que el que vol Junts és aïllar-nos per minoritzar-nos.

Aquesta relació que els fa anar junts quan parlen de país i d'anar separats a la ciutat es porta amb dificultat?

És una dualitat que es fa difícil, però al llarg de tot el territori català. Falta generositat per posar-nos d'acord amb el que divergim. La nostra predisposició hi ha estat i encara hi és.

I en l'àmbit personal, aquesta situació afecta Enric Conill?

No, no. L'Enric Conill ja no s'afecta. Crec que nosaltres ho hem posat tot per entendre'ns. Però quan ho intentes i no te'n surts, també veus que hi ha coses externes que no pots controlar que condicionen la política.

A la capital de la comarca veïna, Manresa, hi ha acord de govern entre Junts i ERC.

Cada casa és un món. La situació a Igualada, ara, és aquesta, i ens toca fer d'oposició.

El Rec tindrà un pla director.

La nostra posició és clara. És un error centrar-se només en el Rec. Primer cal una visió global de ciutat, i després fer el projecte del Rec. Nosaltres entenem que una posició marc és important. Ho faríem diferent, però el govern és el que ho vol fer així. No ens hi girarem d'esquena, i intentarem col·laborar en el que ens demanin. Ens agradaria donar l'opinió en aquest i altres temes, com el polígon adober. Que la Generalitat ens faci un pla director és una feina que es podria haver fet des d'Igualada. Ha faltat iniciativa política.

La mixtura d'usos la veu bé?

És una de les solucions. Però parlant del Rec hem de parlar del barri dels adobers.

La idea de Junts pot beneficiar els interessos privats?

Sí i no. La propietat privada hi invertirà si li surt mínimament rendible. No vol dir que s'hagin de fer multimilionaris, però ha de ser rendible.