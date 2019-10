ERC descarta «a curt termini» poder liderar un canvi al govern d'Igualada

ERC d'Igualada no veu possibilitat de canvi en la situació política d'Igualada. L'alcalde Marc Castells (Junts x Igualada) va perdre la majoria absoluta en les darreres eleccions municipals, però ha salvat els primers mesos de govern amb relativa facilitat. Enric Conill, cap del grup municipal d'ERC, va admetre ahir que la situació en els propers mesos no té indicis de canviar, tot i que no va tancar absolutament les portes perquè també veu que en política les situacions són canviants i en els propers dies i mesos, en l'àmbit de Catalunya, també es poden viure canvis segons el que digui la sentència del Suprem pel procés del 2017 a Catalunya, que ha de sortir de manera imminent. Enric Conill va fer balanç ahir dels primers 100 dies de funcionament de l'Ajuntament de la ciutat.

Es fa difícil pensar que «a curt termini hi pugui haver grans canvis», assegurava ahir Enric Conill davant dels mitjans de comunicació. Els republicans es fan creus de les facilitats que ha trobat Castells per poder aprovar el cartipàs i aprovar els pressupostos, eines clau per a la governabilitat de l'Ajuntament. L'explicació de tot plegat la troben en acords que van més enllà de la política local: Igualada Som-hi, sota l'empara socialista, dona suport a Junts, a Igualada; Junts i PSC governen el Consell Comarcal de l'Anoia, on ERC va ser la força més votada (i on els republicans havien governat els darrers anys al costat dels post-convergents); i PSC i Junts han pactat també el govern de la Diputació, el que va deixar fora de tota opció els republicans. Per a Enric Conill, massa pactes coincidents. «Hi ha un pacte estable a nivell local i hi ha pactes a nivell nacional», situació que, segons el parer de Conill, descarta la possibilitat que Castells pogués comptar amb ells per al govern o per als suports, i també tanca la porta a un pacte d'esquerres que es va intentar a l'inici del mandat.

Tal com ha analitzat la situació, el cap del grup municipal d'ERC veu que el seu paper en els propers mesos, i possiblement, anys, és fer la feina d'oposició. I en aquest sentit, ahir va denunciar que el pressupost «és continuista», i les propostes «transformadores», segons els mateixos republicans, «no tenen lloc en l'actual pacte».

Els republicans, dolguts per no haver pogut treure millor rèdit del resultat que van obtenir en les darreres eleccions municipals, afirmen en públic que «no passa res per ser a l'oposició», «si no fos –afegeixen– que no s'afronta la modernització de la ciutat, el nou planejament urbà, ni les mesures socials, com podia ser la rebaixa de la càrrega fiscal».

Conill va insistir ahir que Igualada és una de les ciutats amb una càrrega impositiva més elevada de l'Estat espanyol. I també va criticar la distribució de les càrregues del pressupost, perquè, segons Conill, comparant els comptes de la capital de l'Anoia amb els d'altres ciutats de característiques semblants, considera que la diferència està en la despesa corrent, en el capítol on s'inclouen despeses que va criticar de «festes i festetes», però també d'alguns projectes que, segons el seu parer, no han donat el resultat que s'esperava, com ara el debat que es va organitzar sobre el barri del Rec, que va tenir un pressupost de 200.000 euros.

El cap del grup municipal republicà també va acusar Castells de dur a terme una política que no entra en el debat dels problemes de futur de la ciutat.