Igualada estrena un nou espai per acollir el banc de queviures local

Igualada ha traslladat el banc de queviures de l'antic hospital a un nou local ubicat al número 7 del carrer de Vic. El canvi és degut a les obres que s'han de dur a terme a l'espai que ocupaven per fer-hi una futura residència d'estudiants de la universitat.

El nou local té dos espais diferenciats, però comunicats entre ells. El primer és un espai de supermercat, al qual s'accedeix directament des del carrer. És d'accés fàcil per als usuaris. I el segon espai és un gran magatzem, al qual s'accedeix pel carrer de Sant Carles. En conjunt, es disposa de 677 m2 de superfície destinats a magatzem.

La tinenta d'alcalde i regidora d'Acció Social i Habitatge, Carme Riera, destaca que «el nou local té un espai d'emmagatzematge molt més gran i en molt millors condicions, la qual cosa permet rebre més quantitat de productes». I ha aprofitat per fer una crida a la col·laboració d'empreses i ciutadans: «Per sort, no tothom és usuari del banc de queviures, però en canvi tothom hi pot col·laborar». El banc de queviures es va posar en marxar l'any 2009.