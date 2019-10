L'Ajuntament d'Òdena apuja preus de taxes i impostos per salvar l'economia

El nou equip de govern de l'Ajuntament d'Òdena, format per una llista de l'òrbita d'ERC, ha anunciat una pujada de la càrrega impositiva per tal de poder fer front a les diferents partides de despesa previstes i a un impagament per part de la Generalitat de 900.000 euros. Els republicans de Fem Òdena hi van votar a favor, Òdena Progrés es va abstenir, que és la posició per possibilitar com a mínim que els pressupostos passin l'examen dels regidors. Els membres d'Òdena a fons hi van votar en contra. El govern ha definit la proposta i els increments com una acció «responsables i necessàries».

Segons ha explicat el govern municipal, aquestes són «unes ordenances fiscals responsables, que inclouen les actualitzacions necessàries per garantir la sostenibilitat dels serveis públics i començar a recuperar la salut financera de la institució. I és que la gestió econòmica dels darrers mandats ha dut a un debilitament de les arques municipals: n'és un bon exemple el romanent de crèdit, que s'ha anat reduint any rere any i que, si el 2011 era de més de 200.000 euros, l'estimació per a aquest 2019, si no es prenen mesures de contingència, és que acabi sent negatiu».

El govern justifica l'increment pel fet que l'augment de l'IPC en les ordenances i preus públics no s'ha aplicat regularment en cada exercici, s'han incrementat les despeses en subministraments, conservació i personal tècnic, s'ha obert un nou servei de biblioteca, s'arrossega un endeutament del Pla de Barris i s'ha de fer front a un excessiu cànon de rebuig, l'impost que es paga per dipositar les escombraries a l'abocador. I, a més, la Generalitat de Catalunya deu al consistori odenenc més de 900.000 euros. Tot plegat ha dut l'Ajuntament a una situació que, el govern de Fem Òdena defineix de «delicada».