Som-hi reclama a l'alcalde Castells que afronti la redacció del pla d'ordenació urbana de tota la ciutat

El grup municipal d'Igualada Som-hi demana a l'alcalde Marc Castells (Junts x Igualada) que rectifiqui i afronti fer un Pla Urbanístic per a tota la ciutat més enllà del Rec. Castells ha encarregat al departament de Territori i Sostenibilitat de Generalitat la redacció d'un pla director que dibuixi com ha de ser el futur del barri adober.

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) considera que "aquesta proposta d'un Pla Director pel Rec endarrereix, de nou, el gran debat pendent que té la ciutat. No podem entendre que es renunciï, de nou, a planificar la Igualada del segle XXI i que el govern continuï acceptant com a vàlid un document que data de l'any 1986", en parales del seu portaveu Jordi Cuadras.

Per Igualada Som-hi, el que passi al barri del Rec afectarà la resta de la ciutat i, fins i tot, la Conca d'Òdena. Per això demanen actuar en global amb l'eina urbanística que serveix, justament, per això: un nou Pla d'Ordenació Urbanística (POUM). Cuadras recorda que "la Igualada del 86 no té res a veure amb la Igualada d'avui ni amb la que hem de fer per la propera generació. I és incomprensible que puguem seguir acceptant això. El Pla Urbanístic del 86 ens frena, ens encotilla, ens impedeix avançar, ens fa petits i no afronta els grans reptes de la ciutat com el de l'accés a l'habitatge. A més, evitaria que es continués practicant una política d'urbanisme a la carta amb requalificacions com les que s'han fet a mida dels grans supermercats".

D'altra banda, Igualada Som-hi considera que el Pla Director plantejat per la Generalitat al Rec és un intervencionisme absolut per part d'una administració superior sobre una matèria, com és l'urbanisme, que depèn de l'Ajuntament. La regidora d'Igualada Som-hi Montse Montaña explica que "veiem amb preocupació que la figura del Pla Director que es vol fer servir no necessiti els vots del Ple Municipal i, per tant, se salti el major òrgan de representació pública que té la ciutat com és el seu Ple".

Pel que fa al barri del Rec, Jordi Cuadras recorda que "Igualada Som-hi sempre hem defensat que és una oportunitat per a reinventar la ciutat dins la ciutat. Cap ciutat de la nostra mida té un barri per on reinventar-se. Ni més ni menys que 40 hectàrees a disposició del present i el futur de la ciutat. Transformant el Rec, transformarem Igualada. Una nova Igualada que ha d'encomanar una nova energia i dinamisme a la resta de la ciutat. Per això demanem que s'actuï amb aquesta visió de conjunt incloent-hi la resta de la trama urbana i no amb la mirada curta sobre un sol punt". La formació d'esquerres i progressista recorda que "dins el nostre model de ciutat, volem que el Rec del futur sigui un barri molt europeu: verd, creatiu, tecnològic i pacificat. Un barri amb habitatges, comerços, indústria i una connexió directa amb el Parc Fluvial dfel riu Anoia i la Ronda Sud. Amb aquests objectius treballarem".