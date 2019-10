Igualada tractarà l'autoconeixement com a mesura per fomentar l'ocupació

La nova edició del Prepara't, la Setmana de l'Ocupació d'Igualada, girarà entorn de la transformació digital i l'autoconeixement per orientar la vida professional. Es realitzarà del 28 al 31 d'octubre a Ig-Nova empresa, a la mateixa ciutat.

La novetat d'enguany és l'espai "Connecta", una activitat relacional entre empreses i persones que busquen feina. És un projecte impulsat per la Unió Empresarial de l'Anoia i l'Ajuntament d'Igualada per donar eines i propostes per a la recerca de feina a les persones que estan en situació d'atur o volen fer un canvi professional.

La temàtica d'enguany girarà al voltant dels canvis que està experimentant el mercat laboral, atès que aquest ha evolucionat ràpidament i ha entrat en l'era digital. La incorporació de les noves tecnologies i la digitalització tenen un impacte en els perfils professionals demanats per les empreses i en l'aparició de noves professions que fins ara no existien. En aquest sentit, l'edició d'enguany tractarà sobre la transformació digital, però a la vegada també es basarà en la importància de l'autoconeixement per orientar la vida professional.

Paula Arias, gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia, ha subratllat la satisfacció de l'entitat en poder realitzar un any més aquest projecte tan "necessari i important per a la població que cerca feina". Tanmateix, Arias ha afirmat que aquest projecte referma per una banda, "la implicació de l'entitat en projectes socials perquè segueix amb la voluntat i missió d'ajudar a inserir laboralment a les persones que estan en situació d'atur. Una de les nostres missions són les de potenciar el desenvolupament econòmic de la comarca i ajudar a crear ocupació i prosperitat, actual i futura"; i per l'altra, "el Prepara't és el millor escenari per generar la relació entre empresa i futur treballador és del tot necessària". Arias també ha afegit que aquest projecte "demostra que el treball entre el sector públic i el privat és efectiu".

Per la seva part, Jordi Marcè, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, ha destacat que "iniciatives com Prepara't són un bon exemple del que entenem que hauria de ser la col·laboració entre l'administració i les entitats com la UEA; no és que ajudem a fer una activitat, sinó que fem conjuntament una activitat".

Connecta: la novetat d'enguany

La novetat destacada d'aquesta edició és l'espai "Connecta", una activitat relacional entre empreses i persones que busquen feina. Es tracta d'una oportunitat única per contactar amb empreses de diferents sectors econòmics de la comarca que cerquen personal per a les seves plantilles. Cadascuna de les empreses atendrà a totes les persones interessades en conèixer la seva proposta laboral.

La Setmana de l'Ocupació d'Igualada tindrà lloc a Ig-Nova Empresa (Av. Mestre Muntaner, 86) de 09:30h a 13h, a excepció del dimecres dia 30 d'octubre finalitzarà a les 16:30h i dijous dia 31 a les 14h. Com en darreres edicions, cada sessió estarà dedicada a un tema. Dilluns dia 28, serà el torn de parlar sobre les oportunitats que ofereix i com buscar feina en el nou entorn digital amb la ponència d'Enric Bastardes, comunicador, consultor i formador. Dimarts dia 29, sobre descobrir el potencial i liderar els projectes de vida amb la ponència d'Albert Bosch, aventurer, emprenedor i escriptor. Dimecres dia 30 serà el torn de l'espai Connecta per contactar amb empreses que cerquen personal i presentar la candidatura i per la tarda, com fer un currículum eficient amb Carlos Bella, docent universitari, conferenciant, consultor i formador. I finalment, dijous dia 31, sobre l'aventura d'emprendre, a càrrec d'Anna Viñals Rioja, coach, professora associada a la UPF, col·laboradora acadèmica i consultora.

L'edició d'enguany finalitzarà amb la conferència "Ho tornaria a fer?" on dos emprenedors de l'Anoia explicaran els canvis que han fet en les seves trajectòries professionals.

Les inscripcions al Prepara't s'han de realitzar a través de la pàgina web de la Unió Empresarial de l'Anoia i omplir un formulari, especificant el dia i activitat a la qual es vol assistir, o bé per mitjà de correu electrònic a uea@uea.cat o per telèfon al 938052292.