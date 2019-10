La Delegació de la Cambra a Igualada dona suport a la Declaració de suport al Procés

La Delegació de la Cambra a l'Anoia se suma a la Declaració institucional de suport a la resposta unitària de les institucions i la ciutadania al judici del procés. En aquest document, la Cambra considera que les persones jutjades, líders polítics i socials, "van exercir drets fonamentals reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans (i per la pròpia Constitució espanyola) i van complir amb el mandat democràtic sorgit de les urnes". El Consell de la Delegació de la Cambra a l'Anoia ha acordat sumar-se a la declaració institucional aprovada al Ple de la Cambra de Barcelona la setmana passada.

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona exposava en el seu document que "al marge de quin en sigui el resultat, denunciem la judicialització de la política que ha viscut i viu el nostre país, la manca de seguretat jurídica i la inestabilitat econòmica que se'n deriva, i els entrebancs que aquesta situació comporta per la societat en general i pel teixit empresarial català, en particular", i afegia la consideració que "les persones jutjades van exercir drets fonamentals reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans (i per la pròpia Constitució espanyola) i complir amb el mandat democràtic sorgit de les urnes" i "atès el moment excepcional que vivim de regressió de drets i llibertats a Catalunya", afirmava que "les Cambres de Comerç no podem restar indiferents i, per tant, donem suport a la resposta majoritària de les institucions i de la ciutadania en la defensa no-violenta de la democràcia, la llibertat i els drets individuals i col·lectius".

La nova direcció de la Cambra de Barcelona, propera a posicions independentistes, ha suposat un gir respecte la política que havia expressat la institució. Tant és així que en el document aprovat s'afirma que "ens posem a disposició de la resta d'institucions i societat civil per sumar una reacció efectiva i el més unitària possible que esdevingui una veritable "resposta de país", amb un impacte que vagi més enllà de les nostres fronteres" i es fa una crida "a patronals i organitzacions empresarials, sindicats i a la resta d'operadors econòmics a afegir-se a aquest manifest i a treballar conjuntament pel restabliment dels drets i llibertats al nostre país, en benefici de la ciutadania, de les empreses i llurs treballadors".