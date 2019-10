Olesa proposa un increment dels impostos d'acord amb l'IPC de l'any

El govern de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat proposa que hi hagi un increment de les ordenances municipals d'acord amb l'increment de l'IPC (1,45%). Entre els impostos i taxes que es preveu modificar hi ha l'IBI, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i la taxa de recollida i eliminació d'escombraries.

La voluntat de la proposta de taxes i impostos per al 2020 és aplicar un increment de l'1,41% en l'IBI i incrementar el 5% la taxa d'escombraries, que no s'ha actualitzat des del 2015.

L'alcalde d'Olesa de Montser-rat, Miquel Riera, ha explicat en els darrers dies el contingut de les noves ordenances fiscals als diferents Consells de Participació (Benestar Social, Cultura, Barris i Esports). La intenció és que aquest mateix mes d'octubre les ordenances passin pel ple.

El criteri que s'ha aplicat ha estat l'actualització d'impostos de caràcter anual en funció de la seva evolució respecte a l'Índex de Preus al Consum (IPC) per tal d'equilibrar despeses i ingressos ja que, segons Riera, «les ordenances s'han d'actualitzar amb l'IPC perquè l'Ajuntament no perdi capacitat de despesa, o, el que és el mateix, capacitat d'oferir serveis a la ciutadania».

Del conjunt de 28 ordenances fiscals que té l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, per a l'exercici 2020 es proposa l'actualització de l'Impost de Béns Immobles (IBI) amb un augment de l'1,41% per als béns urbans i de l'1,47% per als rústics en el tipus de gravamen. També es planteja que el coeficient per l'ús d'aparcament, comercial i industrial, passi del 0,87 a l'1, i que només s'aplicaria al 10% dels immobles amb més valor cadastral. Pel que fa a bonificacions, l'alcalde ha remarcat que es proposa bonificar amb el 95% de l'IBI les persones propietàries de pisos buits i que els posin a disposició de lloguer a l'Oficina Local.