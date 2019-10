El Parc Rural de Montserrat treballa per mantenir cultius

El Parc Rural de Montserrat ja treballa per preservar els espais rurals cultivats a l'entorn de la muntanya i, si pot ser, incrementar el nombre d'hectàrees dedicades a l'agricultura. Olesa va acollir dijous la presentació del Banc de Terres, que va aplegar un centenar de veïns de la població, però també de poblacions veïnes com Abrera, Viladecavalls, Esparreguera i Ullastrell. La primera idea és poder garantir que es mantenen els conreus cultivats, però també hi ha la voluntat de recuperar terrenys agrícoles que actualment estan en desús o abandonats per tal «d'augmentar les terres arables i facilitar l'accés a la terra a la pagesia de la zona». El banc de terres l'impulsa BCN Smart Rural, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya.

«El Parc Rural de Montserrat té l'objectiu de dinamitzar el territori posant la mirada en l'objectiu de fer que el sector agrari i la producció agrícola, ramadera i forestal refloti», segons ha explicat Sònia Callau, que és la tècnica del projecte, de BCM Smart Rural.

El banc de terres voldria que les terres de cultiu fossin properes al nucli urbà, amb prou superfície i accessibilitat per ser explotades, i que es tracti de zones que han quedat abandonades i són susceptibles de poder ser treballades. En el cas d'Olesa, hi ha més d'una vintena de terrenys amb aquestes característiques, segons han explicat fonts municipals, forestals, amb potencial per a la pastura o per al conreu de l'olivera.

L'estudi que s'ha fet a Olesa també indica el temps que aquestes terres fa que estan en desús i quines característiques concretes presenten. Per zones, aquesta vintena de terres es troben repartides en quatre grans punts: a la Creu de Beca, al Pla de Can Llimona, a la zona propera al costat de la car-retera B-120 (d'Olesa a Terrassa) i a l'espai proper al polígon i el cementiri de Can Singla.

L'objectiu és evitar l'abandonament de les terres de conreu i el manteniment del «mosaic agroforestal dels entorns de Montser-rat», segons expliquen les mateixes fonts.

Els propietaris tenen a la seva disposició serveis jurídics per als contractes d'arrendament, un servei tècnic d'informació i acompanyament per a persones propietàries i interessades a arrendar terres; una pàgina web amb informació de les terres disponibles (informació només accessible per a persones registrades) i també suport en la realització dels treballs de recuperació de terrenys abandonats.