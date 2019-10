L'Hospital d'Igualada controlarà de manera eficient els processos mèdics

El Consorci Sanitari de l'Anoia ha incorporat els serveis de codificació hospitalària d'ASHO, empresa líder en recerca tecnològica, que li permetrà valorar millor l'atenció sanitària que es presta al centre. El nou sistema permetrà controlar i codificar més 20.000 processos clínics.

ASHO oferirà tres tipus de control i recompte: Ashoindex, una eina de programari d'ajuda a la codificació dirigit als professionals de la documentació clínica; AshoCoode, un programari de processament de llenguatge natural dirigit als professionals assistencials i al personal mèdic per a 25.000 processos; i en tercer lloc, la codificació de 3.300 altes hospitalàries.

L'empresa ASHO ha explicat que «la codificació hospitalària dels diagnòstics i els procediments –traducció del diagnòstic mèdic a paràmetres estadístics de mesurament– és un servei imprescindible per fer una valoració de l'episodi assistencial a un pacient en qualsevol centre sanitari». «La codificació, i sobretot una bona codificació, és una labor essencial per valorar adequadament els serveis prestats en centres assistencials. Una bona codificació permet, a més, optimitzar els beneficis i oportunitats que ofereixen els Sistemes de Classificació de Pacients per a la gestió sanitària, tant en l'àmbit clínic com en l'economicofinancer. Si no es fa correctament la codificació, es fa molt complicat l'anàlisi i la gestió de la casuística d'un centre», assegura Ruth Cuscó, directora gerent d'ASHO.

El Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) és una entitat participada pel Servei Català de la Salut, l'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia i dedicada a la realització d'activitats hospitalàries, preventives, rehabilitadores, docents i de recerca, al servei de la població resident a la comarca de l'Anoia i la seva àrea d'influència. L'hospital és el principal centre de referència.

A causa de la gran complexitat informativa que el sector sanitari suporta, i al repte d'adaptació que ha suposat el canvi de classificació internacional de malalties a la seva desena versió (CIE-10-ES) –vigent a Catalunya des del 2018 i a la resta de l'Estat des del 2016-, que comporta un salt de 17.000 a 140.000 codis de referència quant a procediments i malalties, els professionals de la codificació hospitalària i ambulatòria han registrat un considerable augment en el volum i la complexitat del treball, per la qual cosa la introducció d'aquest sistema optimitza els recursos del centre. ASHO és una empresa especialitzada en aquest tipus de recompte, amb 25 anys d'experiència en el sector i llarga una trajectòria.