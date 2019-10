Esparreguera multa una seixantena de veïns per deixar brossa fora de lloc

La Policia Local d'Esparreguera ha posat més de 60 sancions per incompliment de l'ordenança de civisme, bona part de les quals són multes imposades per deixar bosses d'escombraries o altres residus fora dels contenidors. Per aquest motiu, s'han imposat 59 sancions des de l'inici d'any. L'ordenança va ser modificada ara fa un any amb la intenció de poder posar ordre en temes com la brossa, però també per establir els espais on és prohibit jugar a pilota o les conductes de risc amb un patinet elèctric.

L'inspector de la Policia Local d'Esparreguera Josep Sánchez ha explicat a través del web municipal que «som conscients del problema que hi ha amb els contenidors, aquest any hem fet 59 denúncies per aquest fet, ja sigui perquè ho detectem en el moment que la persona no compleix la normativa o bé perquè hi ha indicis clars que evidencien d'on procedeixen les deixalles, com ara capses amb etiquetes amb dades de comerços o particulars».

Tot i que la modificació de l'ordenança pretén incidir en el control de les pràctiques incíviques dels ciutadans, la mateixa Policia Local admet que haver fet una seixantena de denúncies no és una satisfacció o un èxit, sinó que indica que s'ha d'incidir perquè els veïns d'Esparreguera actuïn de manera correcta, de manera cívica. Perquè, tal com ha explicat l'inspector Sánchez, el cos de la Policia Local d'Esparreguera no tindria prou efectius per haver de fer una actuació com aquesta o més gran.

A Esparreguera hi ha 180 àrees de contenidors, i la mitjana d'agents al carrer del cos de policia local és de quatre.