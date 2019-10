La igualadina Carolina Telechea és la política més ben situada a les llistes del Congrés

La igualadina Carolina Telechea serà la candidata número 2 de la llista que ERC que presenta al Congrés de Diputats. És la política de les comarques centrals del país que està en millor posiciió. Els republicans han decidit cobrir les absències d'Oriol Junqueras, a la candidatura del Congrés, i de Raúl Romeva, a la del Senat, fent ascendir els següents a la llista. I aquest moviment fa que Telechea passi de ser la número 3 a ocupar el segon lloc a la Cambra baixa, i que la sallentina Mirella Cortés encapçali per primera vegada la llista del Senat. Junqueras i Romeva figuraven a les llistes inicials dels republicans, però la sentència del procés, a part de la condemna a presó també els inhabilitat mentre aquesta duri i, per tant, els republicans han hagut de refer la llista inicial.

A part del cas de Carolina Telechea que té cadira garantida a la cambra baixa espanyola, allà on hi pot haver una representació més nombrosa de polítics de la les comarques centrals de Catalunya és al Senat. A més de Cortès, a les llistes del Senat per PSC hi ha la regidora de Sant Joan, Elia Tortolero, que ja ha estat senadora en la darrera legislatura, i els republicans de Lleida han tornat a confiar en Xavier Castellana, de Frexenet, que fins en els darrers anys també ha estat senador.

El PSC per Barcelona també presenta a les llistes del Congrés el santfruitosenc Tomàs Casero, que anirà al número 26. En la llista de suplents hi ha l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte.

En llocs també endarrerits, els republicans hi han situat el berguedà Albert Xoy, que va al número 26. Un bagenc, l'exalcalde d'Artés Ernest Clotet serà en una llista nova, la de la CUP, que es presenta per primera vegada a les eleccions espanyoles. Clotet ocupa el lloc 25 de la candidatura cupaire. Com a suplent d'aquesta llista hi ha el polític manresà Jordi Masdeu.

Ana Cecília Querol, darrera cap de llista d'En Comú Podem a Manresa, també figura a les candidatura de l formació que lidera Jaume Asens. Querol va al lloc 26 d'aquesta candidatura.

Junts x Catalunya té com a candidata a una igualadina d'adopció, l'exconsellera de Cultura, Laura Borràs. A les llistes dels postconvergents la més ben situada és l'exregidora de Sant Fruitós de Bages, Mercè Casals.

En llocs sense possibilitats per sortir inicialment hi ha Encara Tarifa, la política socialista solsonina, que serà la suplent de Montserrrat Mínguez a la llista del Senat a Lleida. Maria Isabel Pérez, de Junts x Cat, regidora a Solsona, serà suplent al Senat. I per part de la CUP de Solsona hi ha dos polítics Maria Dolors Pujals i Dani Tarrés que seran en els llocs de suplents de la llista al Congrés.