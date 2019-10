Els municipis del voltant de Can Mata reactiven la queixa

Els ajuntaments afectats per l'ampliació de l'abocador de Can Mata es tornaran a reunió per valorar com reaccionen després que la Generalitat no hagi atès cap de les al·legacions que havien presentat. L'Ajuntament d'Esparreguera ha donat a conèixer que havia quedat convocada la comissió de seguiment de Can Mata per evitar-ne l'ampliació.

L'Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha convocat les comissions de seguiment de l'abocador de Can Mata. Les al·legacions presentades i les posteriors esmenes que van fer els mateixos afectats no han prosperat. L'acció anava dirigida a «la superfície i la vida útil del dipòsit». Hi haurà una comissió tècnica el proper 31 d'octubre i una de política el 15 de novembre. En aquesta trobada hi participen representants de quatre ajuntaments – els Hostalets de Pierola, Esparreguera, Masquefa i Piera–, l'Agència de Residus de Catalunya, l'empresa Cespa, explotadora de l'abocador, la plataforma Tanquem Can Mata i el Consell Comarcal de l'Anoia.

El regidor d'Espai Natural de l'Ajuntament d'Esparreguera, Emmanuel Ortí, ha explicat, segons es recull al web municipal, que «ara es fa més necessària que mai aquesta comissió, sabent que la Generalitat ha rebutjat totes les al·legacions, amb les conseqüències negatives que això comportarà per als municipis veïns».

L'Ajuntament d'Esparreguera s'ha queixat que la comissió no s'hagi convocat amb la freqüència establerta (cada quatre mesos). I ha recordat que «tot i que l'última comissió tècnica es va celebrar el maig passat, fa com a mínim tres anys que no se celebra la trobada política».

L'Ajuntament d'Esparreguera considera que ja ha patit les conseqüències de la utilització de l'abocador fins ara i no vol parlar d'ampliacions.