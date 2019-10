Empresaris i dissenyadors estrenyen llaços per promoure l'ofici a Igualada

La Unió Empresarial de l'Anoia i l'entitat Disseny Igualada han signat un acord destinat a «enfortir» el sector del disseny a la comarca i ajudar les empreses del territori a evolucionar a través del disseny. La voluntat, segons han explicat els signants en un comunicat, «és la de treballar plegats per la comarca, posant com a base compartida el disseny: especialment conscients que el disseny no és una disciplina associada només a la imatge i al producte, sinó tenint en compte que és una especialització que intervé en una gran diversitat d'àrees de les empreses, des dels processos, fabricació, la gestió d'actius i subministraments, temes comercials i altres àmbits».

L'Anoia té una tradició de disseny llarga i un teixit empresarial «viu, dinàmic i potent», i dissenyadors i l'organització empresarial creuen que la suma d'esforços els pot ajudar a fer marca de la capital de l'Anoia i la comarca com a lloc de disseny industrial, també. Els dissenyadors entenen que hi ha una necessitat de treballar conjuntament per millorar en aspectes claus com la competitivitat, la innovació i la cerca de nous mercats.

En aquest sentit, Disseny Igualada i la UEA estan convençuts que «el model associatiu empresarial ha d'evolucionar en la mateixa direcció per donar resposta a les necessitats de les empreses, creant sinergies i noves oportunitats en benefici del teixit empresarial comarcal».

Les dues entitats, que mantenen trobades periòdiques, ja han establert algunes línies de treball conjunt, com per exemple el projecte IDEA, en l'edició d'enguany, amb el qual ja han treballat plegats amb anterioritat, i la possibilitat de realitzar altres accions adreçades als professionals de l'entorn del disseny i a vincular aquests professionals amb altres tipologies d'empreses i indústries.