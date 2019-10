Olesa dona a conèixer les eines municipals per respondre a la violència masclista

El SIAD, la Policia Local, Promoció Econòmica, Serveis Socials Bàsics, CAP, el CAS i SIE són alguns dels serveis on pot acudir una persona que es vegi afectada per un cas de violència masclista. L'Ajuntament d'Olesa, a través del departament de Polítiques de Gènere i LGTBI, va celebrar dijous una jornada per mostrar a la població les eines per abordar la problemàtica. La presentació del circuit municipal de violència masclista es va fer a la sala de sessions de l'ajuntament.

La jornada estava adreçada a tots els professionals dels serveis implicats amb l'objectiu de compartir tota la informació sobre el circuit i donar a conèixer cadascun dels serveis que existeixen al municipi en aquest àmbit i poder donar una resposta comuna i coordinada en l'atenció als casos de violència masclista. La regidora de Polítiques de Gènere i LGTBI, Ada Agut, va obrir la jornada i la tècnica del departament, Núria Jané, va presentar el protocol local per a l'abordatge integral de la violència masclista.

El protocol d'abordatge integral de la violència masclista ja fa mesos que funciona i es concentra en el treball coordinat tant en la prevenció com en l'actuació de casos de violència masclista, i es treballa des de quatre àmbits: la prevenció, la detecció, l'atenció i la recuperació. Concretament, el protocol «Abordatge integral de la violència masclista» marca, com un dels objectius generals, contribuir decisivament a l'erradicació de la violència masclista a partir d'un model d'abordatge integral consensuat, que tingui en compte la prevenció, la detecció, l'atenció i la recuperació de les dones i llurs fills i filles. També, establir una xarxa coordinada que vetlli pel desplegament i la millora del model d'intervenció, tot implicant activament totes les institucions, els organismes i els agents socials del territori rellevants per a l'abordatge de la violència masclista.

Serveis Socials i Policia Local són generalment els que tenen la primera relació amb la víctima. Sovint les víctimes necessiten que se'ls faci un acompanyament per a la seva inserció laboral i és aquí on acaba jugant el seu paper cada organisme descrit al protocol.