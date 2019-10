Reclamen tres anys de presó per a una anoienca per estafar amb microcrèdits

Una veïna de l'Anoia s'enfronta a una pena de tres anys de presó, presumptament, per haver contractat un total de sis microcrèdits en nom del seu exmarit per un valor total de 1.800 euros, segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, en un cas que va iniciar la instrucció al jutjat número 1 d'Igualda.

Segons aquest mateix escrit, els fets van passar entre el 12 d'agost i l'11 d'octubre de l'any 2013 quan la dona va contractar aquests sis microcrèdits en dues entitats finaceres diferents especialitzades a fer aquest tipus d'operacions. En concret, l'acusada, segons diu la fiscalia, va contractar el primer microcrèdit el 12 d'agost per un valor de 100 euros. Quatre dies després, feia efectiu un segon microcrèdit, que en aquesta ocasió ja era de 200 euros. No va ser fins a gairebé un mes després que va contractar el tercer i quart préstecs. Un, el 9 de setembre, per 200 euros, i un altre de 400 euros, que va contractar l'11 de setembre.

Les dues últimes operacions ja es van concretar el mes d'octubre, els dies 9 i 11, amb dos crèdits de 300 i 600 euros respectivament. La suma total dels sis préstecs que presumptament va contractar en nom de la seva exparella sumen un total de 1.800 euros. 600 els va aconseguir en una de les entitats, i 1.200 en l'altra.



Delicte de falsedat documental

Tot i que la quantia del delicte no és important, la fiscalia l'acusa d'un delicte de falsedat documental, i és per això que demana per a ella un total de tres anys de presó, amb inhabilitació del dret a sufragi passiu inclòs i també una multa de 15 euros diaris durant un any, cosa que suma un total de 5.475 euros. El judici és previst que se celebri dimarts de la setmana que ve a l'Audiència de Barcelona.