L'Hospital de Martorell munta una setmana d'actes per la lactància

L'Hospital de Martorell impulsa actes per celebrar «La Setmana de la Lactància Materna». Hi haurà actes relacionats amb l'alimentació dels nadons a Abrera, Olesa de Montserrat i Sant Andreu de la Barca. Amb el lema «Empoderem-nos, fem possible la lactància», la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM), juntament amb l'Ajuntament de Martorell, el Banc de Llet Materna i l'Institut Català de la Salut, posen en marxa diferents accions per celebrar la Setmana de la Lactància Materna, que tindrà lloc del 20 al 26 d'octubre a Martorell i a altres poblacions de l'àrea de referència de la FHSJDM, com Abrera, Olesa de Montserrat i Sant Andreu de la Barca.

L'acte d'inauguració oficial de les activitats de la Setmana de la Lactància Materna tindrà lloc el proper diumenge 20 d'octubre a Sant Andreu de la Barca i serà presidit pel seu alcalde, Enric Llorca i el director-gerent de la FHSJDM, Manuel Álvarez.

Durant tota la setmana es podran fer tallers, assistir a xerrades sobre la lactància, visitar exposicions o participar en els concursos convocats per a l'ocasió, iniciatives totes elles dirigides a fomentar l'alletament matern i la donació de llet com a font de vida.

La directora infermera de la FHSJDM, Míriam Algarra, destaca que «és bàsic sensibilitzar l'opinió pública sobre la importància d'oferir la lactància materna als nadons, per això totes les activitats que organitzem durant aquesta setmana estan dirigides a compartir aquest objectiu i a gaudir d'un espai lúdic sota el paraigua de l'alletament matern i la donació».

Les activitats a Martorell comencen avui amb una conferència sobre l'Anticoncepció en el postpart i l'alletament a l'ASSIR Torrent de Llops. El dia 22 es podrà participar en els tallers Música per a nadons i Aigua per a nadons, a l'escola de música Cal Nicolau i al Complex Esportiu La Vila, respectivament.

A mitja setmana, dimecres 23, a les 18 h a la Biblioteca de Martorell, es presentarà el llibre Què fan les tetes quan dormen?, d'Elisa Capellades, que tracta de com el moment del deslletament (nocturn, diürn o total) d'un infant sol ser delicat tant per a la mare com per a l'infant. I el mateix dia, hi haurà dos tallers amb els nadons a l'ASSIR Torrent de Llops: Massatge infantil a les 11 h i Ball de nadons a les 12.30 h.

El dijous està reservat per a la sessió d'Hipopressius en el post-part, a la sala polivalent de la FHSJDM. I el mateix dia, a la llar de Pont d'Estels, dos tallers: Portament de nadons i Alimentació BLW. I el dia 25, a les 18 h, un taller teoricopràctic de Matronatació en l'embaràs que es farà al Complex Esportiu La Vila.

També se celebraran activitats dirigides exclusivament a professionals, com la Jornada de patologia benigna de mama, que tindrà lloc el divendres 25 d'octubre de 9 h a 18 h al Centre Cultural de Martorell. A més, es podrà veure a l'entrada de la FHSJDM l'exposició de totes les fotografies i dibuixos rebuts arran dels concursos organitzats amb motiu de la Setmana de la Lactància Materna.

La cloenda serà el 26 d'octubre a la Biblioteca de Martorell amb la una taula rodona sobre la lactància materna. Aquí, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, entregarà els premis del concurs de fotografia i dibuix.