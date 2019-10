L'Ajuntament d'Olesa recorda el passat de la guerra al centre de la vila

Memorial Democràtic ha col-locat a Olesa de Montserrat dos plafons que expliquen la repressió que va patir la població després del conflicte bèl·lic del 36. La inauguració es va fer dissabte passat, al final de les VIII Jornades de Memòria i Justícia, a la plaça de la Sardana.

Olesa de Montserrat ha entrat a formar part de la Xarxa d'espais de memòria històrica i, de moment, ha col·locat aquests dos plafons, a la plaça de Fèlix Figueras i a la de la Sardana. El regidor de Cultura, Xavier Rota, destaca que les institucions tenen l'obligació de recordar la història encara que aquesta estigui amagada. En aquest sentit, el regidor va agrair la tasca de l'olesà Carles Roca, que ha passat una bona part de la seva vida recuperant els noms de totes les víctimes de la guerra civil a Olesa.

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, va recordar en el decurs de l'acte de dissabte que entre les funcions de l'organisme hi ha el reconeixement de les víctimes de la guerra civil, i va destacar que les primeres dècades del segle XX van ser de gran confrontació política i que, en aquest sentit, Olesa de Montserrat va ser una de les poblacions més afectades quant a víctimes del període revolucionari i també durant la guerra civil i la repressió franquista.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, va començar la seva intervenció fent referència a l'actualitat política i també a la importància d'investigar els fets històrics per entendre el passat. Riera va fer una reflexió sobre la necessitat de fer una anàlisi crítica de la realitat i va denunciar la tendència populista de la política per simplificar situacions complexes. L'alcalde també va elogiar la feina del Memorial Democràtic i dels treballs dels historiadors i de les historiadores locals per buscar el rigor històric i recopilar tota la informació per reconstruir el passat, en aquest cas, més recent.

L'acte de dissabte va acabar amb el lliurament d'un reconeixement a l'olesà Carles Roca, que durant anys es va dedicar a recopilar i buscar informació sobre les víctimes de la guerra civil a Olesa de Montserrat i que va recollir al llibre El cost humà de la guerra civil a Olesa.