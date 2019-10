Campanya de suport per millorar l'hospital de dia d'oncologia d'Igualada

L'Hospital d'Igualada té en projecte fer millores significatives a l'Hospital de Dia Oncològic, per tal de millorar l'atenció mèdica i les condicions de l'estada dels malalts en aquests espais. El cap de setmana passat es va fer la presentació del calendari «Fortes i valentes», amb imatges dels usuaris d'aquest espai, que té com a objectiu recaptar fons per millorar els equipaments i la confortabilitat dels pacients de l'Àrea Oncològica de l'Hospital d'Igualada.

El projecte consta de dues fases: una en relació amb la seguretat del pacient i la qualitat en els seus tractaments, i l'altra, vinculada amb l'accessibilitat, confort i intimitat de les instal·lacions.

La primera preveu la introducció d'un programa informàtic de l'Institut Català d'Oncologia que incrementa els nivells de seguretat en el tractament oncològic, ja que permet tenir un circuit tancat de tot el procés: prescripció, preparació, dispensació i administració del tractament.

Pel que fa a l'accessibilitat i confort dels pacients, el projecte arquitectònic proposa una distribució de la zona d'Hospital de Dia d'Oncologia que asseguri la intimitat de les persones. També es vol adequar la zona perquè sigui un espai amable i que tingui en compte els desitjos i les necessitats dels usuaris i, amb aquesta finalitat, s'ha creat un grup de treball amb la participació de pacients i familiars, associacions de pacients i professionals.



El calendari

El calendari «Fortes i Valentes» es va presentar dissabte a la sala de plens de l'Ajuntament d'Igualada, que va quedar petita per acollir el nombros públic congregat. El calendari és una iniciativa solidària elaborada amb fotografies de dones que han estat tractades a la Unitat Funcional de Mama del Consorci Sanitari de l'Anoia. L'acte es va voler fer coincidir amb la celebració del Dia Internacional del Càncer de Mama. L'alcalde, Marc Castells; Josep M. Abad, coordinador de la Unitat Funcional de Mama; Mercè Mititieri, membre del grup de dones impulsores i protagonistes del calendari, i el fotògraf Roger Velázquez, autor de les imatges que il·lustren l'obra, entre d'altres, van fer costat als impulsors de la iniciativa.

La presentació es va cloure al vestíbul de l'ajuntament, amb la inauguració de l'espai Igualadiníssim, que recull fotografies dedicades a aquesta iniciativa solidària. El nombrós públic assistent també va poder contemplar la il·luminació especial de la façana de l'ajuntament, de color rosa i dedicada a visualitzar la lluita contra el càncer de mama. El calendari es pot adquirir al quiosc de l'Hospital d'Igualada i a diverses llibreries de la ciutat.

Ara s'espera que s'iniciï el projecte de millora de l'Hospital de dia Oncològic.

L'any 2018 l'Hospital de Dia Oncològic (o Oncohematològic) de l'Hospital d'Igualada va atendre un total de 444 pacients i va realitzar 3.327 sessions. És dels anys amb més atencions. El 2014 hi va haver 401; el 2015, n'eren 361; el 2016, 417; el 2017, 404; i el 2018, els 444 esmentats.