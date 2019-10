La Cambra de Barcelona reconeix l'institut igualadí Pere Vives Vich pels seus 50 anys

La Cambra de Comerç de Barcelona ha distingit l'institut Pere Vives Vich, d'Igualada, l'any que el centre educatiu arriba als 50 anys de la seva creació. El guardó s'ha lliurat en el part de la festa del Dia de la Cambra. En aquesta ocasió les empreses amb més trajectòria distingides per l'empresariat són la Facultat de Nàutica de Barcelona, que celebració dels seus 250 anys; l'Editorial Salvat i el Port de Barcelona, amb 175 anys; el Col·legi de Metges de Barcelona, pels 125 anys; els Laboratoris LETI i l'empesa Danone, que arribem al centenari; i Caritas Diocesana de Barcelona i la Federació Catalana de Motociclisme pels 75 anys.

L'acte el va presidir la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la igualadina Àngels Chacón. Ramon Grau, secretari acadèmic de la Facultat Nàutica de Barcelona, va se l'encarregat de parlar en nom de tots els premiats. L'acte va tenir lloc, a la Casa Llotja de Mar, i va ser conduït pel periodista Espartac Peran. El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, va posar en relleu l'esforç i la dedicació del teixit empresarial per construir una Catalunya forta econòmicament. Durant el transcurs de la gala s'han lliurat els guardons commemoratius a un total de 118 empreses de la demarcació de Barcelona.

El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha fet el discurs inaugural de l'acte i ha felicitat a totes les empreses guardonades, tot elogiant la constància i l'esforç per haver arribar fins a aquí, "el futur de l'economia depèn de que les noves generacions també tinguin aquest esperit dinàmic". "Les empreses que avui esteu aquí van ser creades per persones visionàries, plenes de coratge i amb molta fe en el seu projecte. Per emprenedors que miraven amb perspectiva de futur, sense encongir-se davant les dificultats" ha explicat Canadell. Canadell ha emfatitzat durant la seva intervenció que "l'economia catalana és una de les economies més pròsperes. Una economia conformada per un teixit empresarial excepcional. Resilient, persistent i amb visió constructiva, tres valors que conformen l'ADN empresarial català".