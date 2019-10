Igualada ha de doblar la recollida selectiva el 2020

El govern de l'Ajuntament d'Igualada s'ha marcat el propòsit de doblar les xifres de la recollida selectiva a la ciutat, una de les més baixes de Catalunya. El regidor de Medi Ambient, Miquel Vives (Junts x Igualada), afirma que Igualada treballa per assolir els objectius fixats pel Govern de la Generalitat per a l'any 2020, que és el 60% de recollida selectiva. Actualment, la ciutat té un índex del 35%, però explica que ja s'han posat en marxa diverses iniciatives per augmentar-lo a mitjà termini.

El govern d'Igualada ha decidit prendre diferents iniciatives per arribar a l'objectiu. «Estem treballant en diferents fronts i de diferents formes, des de les més tradicionals fins a les més innovadores, per assolir els objectius fixats per a l'any que ve. I ho fem per convenciment i perquè des del govern de la ciutat anem per feina, entomem aquest repte, que és un repte de ciutat, de país i un repte global».

Entre les mesures que ja s'han posat en pràctica, el regidor ha indicat que fa uns mesos es van iniciar campanyes adreçades al sector dels hotels, restaurants, càterings i als grans productors de matèria orgànica», explica Vives. I afegeix que «després d'una fase d'explicació, a través d'agents cívics, la campanya iniciada abans de l'estiu es troba actualment en una segona fase, d'inspecció i sanció en cas d'incompliment». De moment, els primers resultats indiquen que s'ha augmentat el 15% la recollida de matèria orgànica i el 10% la recollida de vidre, encara lluny de l'objectiu marcat. D'altra banda, també s'ha previst elaborar un estudi tècnic i econòmic que permetrà millorar la recollida selectiva de residus assimilables a urbans per part de les empreses del polígon industrial de les Comes.

Vives recorda que Igualada és una ciutat pilot del projecte Reciclatge 5.0, una idea de canvi que cerca revolucionar i repensar la manera de mobilitzar la ciutadania en qüestions mediambientals amb un projecte únic a Europa. En el cas d'Igualada, la iniciativa consisteix a connectar el ciutadà amb el contenidor groc, a través del seu mòbil, i mobilitzar-lo perquè recicli més i millor gràcies a tecnologies com la sensòrica, les apps, la gamificació i el blockchain. La prova pilot s'està duent a terme al barri del Poble Sec, del juny al desembre d'aquest any, i l'anàlisi dels resultats permetran, també, extreure conclusions i aplicar les mesures més adequades per assolir l'objectiu d'augmentar els índexs de recollida selectiva. Igualada inicia l'estudi per optimitzar la recollida de residus.

L'Ajuntament d'Igualada, a més a més, ha iniciat aquesta setmana el procés per a la realització de l'estudi de viabilitat per a la implantació de models òptims de recollida de residus per zones de la ciutat. La implementació de les mesures i recomanacions que es desprenguin d'aquest treball serà un dels eixos del departament de Sostenibilitat o Mobilitat.