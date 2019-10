Fuita d'àcid clorhídric en una empresa de Martorell sense causar ferits

Protecció Civil ha activat aquest dissabte a la matinada l'alerta del Plaseqcat per una fuita d'àcid clorhídric en la junta d'una canonada en una empresa de Martorell (Baix Llobregat) que no ha causat ferits ni afectació a l'exterior de les instal·lacions. Els fets s'han produït al voltant d'un quart de cinc en una nau situada al carrer Marie Curie i els Bombers de la Generalitat l'han pogut aturar i han fet cortines d'aigua per diluir els gasos. Poc després, Protecció Civil ha desactivat l'alerta un cop han pogut neutralitzar la fuita del tot.