La policia deté un home a Martorell per abusar de dues germanes de 6 i 9 anys

Agents de la Policia Nacional van detenir a Martorell un home de 51 anys per, presumptament, haver abusat sexualment de dues germanes de 6 i 9 anys. Es tracta de dues nenes originàries de Noruega, nacionalitat de la mare, que havia estat parella del suposat abusador. A més a més, segons han explicat fonts de la Policia Nacional espanyola, la seva mare patia problemes psiquiàtrics, circumstància que el detingut hauria aprofitat per cometre els fets. A l'arrestat se li imputa un delicte contra la llibertat sexual i un altre relacionat amb la prostitució, explotació sexual i corrupció de menors. Segons ha explicat el mateix cos policial, la identificació del presumpte autor dels fets va ser complicada.

La investigació es va iniciar el mes de juliol passat quan els agents va tenir coneixement, a través de l'oficina d'enllaç nòrdic de l'ambaixada de Noruega a Espa-nya, que dues menors d'edat havien patit abusos per part d'un ciutadà ghanès a Martorell. Finalment, el 16 d'octubre passat es va fer la detenció.

Els agents van comprovar que les nenes i la seva mare, totes de nacionalitat noruega, s'havien instal·lat a Espanya ara fa dos anys. Un cop a Martorell, segons la policia, el detingut va aprofitar els problemes psiquiàtrics de la dona per oferir-los allotjament i, d'aquesta manera, tenir accés fàcil a les menors.

En detectar que la família no tenia recursos econòmics ni d'habitatge, a part dels problemes psiquiàtrics de la mare, els serveis de protecció de menors es van fer càrrec de les nenes. Va ser després, quan van ser entregades als serveis de protecció noruecs, quan les nenes van relatar les agressions físiques que havien patit per part de la seva mare, que en algunes ocasions estaven relacionades amb rituals esotèrics. A més a més, van indicar els abusos sexuals per part d'un home que després «donava diners a la seva mare».

La identificació de l'autor va ser complicada ja que només es disposava d'una escassa descripció física aportada per les menors d'edat, si bé finalment es va aconseguir una localització aproximada del presumpte agressor, ja que les nenes van recordar el camí que feien des de l'estació de tren fins a l'anterior domicili. Un cop identificat, l'home va ser arrestat per un presumpte delicte contra la llibertat sexual i un altre de relacionat amb la prostitució, l'explotació sexual i la corrupció de menors.