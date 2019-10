Debats, concerts, exposicions i vistes a les adoberies omplen el Rec del 10è aniversari

El Rec.0 celebra el seu desè aniversari amb una aposta per ensenyar les entranyes del patrimoni industrial del barri del Rec, però també amb novetats i atractius. Les botigues efímeres obren al barri adober entre el 6 i el 9 de novembre. Les pop-up stores va ser una manera d'intentar donar a conèixer el barri, cridar l'atenció sobre el seu futur. El Rec.020 té un dels seus gran eixos en la difusió de la riquesa arquitectònica del barri. Per fer-ho, organitza diverses activitats al voltant del barri, com la descoberta de l'antiga adoberia Cal Domènech, workshops sobre el procés de creació artesanal del cuir i de la pell, visites guiades a diverses adoberies del barri que segueixen en funcionament i a l'Adoberia museïtzada Cal Granotes, o l'exposició dels 10 anys del Rec.0, al Pati de Bas i Jordi, entre d'altres.

Compartint protagonisme amb el patrimoni, l'experiment de retail seguirà sent el centre del festival, amb pop-up stores de grans marques que ocuparan les adoberies buides. Grans noms de la moda internacional com Levi's, Mango o Adidas, aposten pel barri del Rec, on troben els espais alternatius que volen per mostrar la cara més transgressora de les seves marques. I que conviuran amb la moda més alternativa i independent de joves dissenyadors emergents.

Quines seran les pop-up stores més especials?

En aquesta edició, el recorregut urbà serà en 60 espais efímers, sorprenents, ubicats en velles fàbriques del barri. Seran més de 80 marques de diferent format i producte que faran les seves vendes especials d'estocs en botigues que només existiran durant quatre dies. Rec.020 comptarà amb novetats destacades com Brownie, Vans, Pretty Ballerinas, Mascaró, Eastpak, Woodys Barcelona i noves marques infantils com Lötiekids i Baby clic. En l'oferta esportiva, s'hi incorporen per primera vegada Rossignol o Protest, a més de La Sportiva amb una pop up store molt sorprenent.

Segueixen els imperdibles del Rec, grans marques com Levi's, Adidas, Barça, Munich, Haglöfs, Fox, Mango, Sita Murt, Indi&Cold, Nice Things, Ash, Punto Blanco, Textura, Buff, Mi&Co, DC Shoes o Kaotiko, al costat de marques de dissenyadors com Miriam Ponsa, Txell Miras, Josep Abril, Gorni Kramer o Who. Pel que fa a l'oferta de roba infantil, Boboli, yporqué, Bean's Barcelona, o 1+ in the family... son una mostra del disseny infantil de qualitat que s'apunta a les vendes especials del Rec.

S'obre un nou pati dedicat a les marques de més tendència, l'Hort d'en Pau, on es podrà trobar l'espai Pop-Up Day Estrella Damm, on cada dia s'hi instal·la una marca jove que s'obre camí al món de la moda. També en aquest nou espai, s'hi instal·len marques de moda catalana com Brava Fabrics, Woody's Barcelona o Cuirum que conviuran amb la moda nòrdica amb marques com Sessún o Samsoe Samsoe. En aquest pati també s'hi trobarà la pop-up store 080 amb el guanyador del concurs Rec.0/080 Barcelona Fashion, que enguany celebra la 5a edició. Un certamen que dona al guardonat un premi doble: una pop-up store al Rec.0 i un espai de venda a la Pop-ups Gallery de la propera edició del 080 Barcelona Fashion.

Més activitats

Tres escenaris, actuacions musicals, xerrades, visites guiades, o workshops poer celebrar una edició especial. Pel que fa a l'oferta musical, destaquen grups i cantautors com Joan Colomo, Red Pèrill, JoKB, Beth o Pulmon, entre d'altres.

El divendres, al pati i escenari Estrella Damm, se celebrarà un concert que commemorarà els 10 anys del Rec amb el grup Senyor Oca. Per primera vegada s'organitza la Rec Battle, una competició de rap que buscarà el millor rimant en estil freestyle. També es posa a disposició dels grups i músics novells l'espai Rec Music Box, on els musics que comencen podran fer el seu primer concert. Per als més joves el Dj. Andreu Presas de Ràdio Flaixbac farà un taller de Dj adreçat als nens i nenes. Al llarg dels quatre dies del festival, el Rec.020 completarà l'oferta musical amb més de 25 propostes musicals, amb sessions de jazz i bossa nova, a més de sessions de Dj i música electrònica a diferents patis del circuit.

Aquesta edició el Recmeeting, l'espai de debat i reflexió sobre diversos temes vinculats, d'una manera o altra al Rec, tindrà tres actes. El més destacat, la xerrada que oferirà el divendres a les 19h el gurú de la transformació digital, Genís Roca, amb el títol "La societat digital. Què és, com ens afecta i què ens toca fer". El dijous, una xerrada sobre marques, amb el títol "Branding conscient" a càrrec del pensador estratègic i consultor David Reina, i el dissabte una taula rodona de l'àmbit de la gastronomia, sobre el consum Km0, que intervindran Laia Tresserra, periodista de la revista Opcions, Roc Barnils de Benplantats, i que serà moderada per Ricard Espelt.

Aquesta edició de Rec.0 comptarem amb un espai de cinema, on el Zoom, el Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, oferirà una programació cada tarda. Concretament es projectaran capítols del 6è Showcase de Pilots de Ficció de Zoom i Serielizados; la pel·lícula Les temps des Egares, guanyadora del Festival Zoom 2018; un capítol inèdit del programa BricoHeroes, que comptarà amb la presència dels protagonistes Peyu i Jair Domínguez, i una selecció de Fashion Films.

També en l'àmbit cultural, s'han organitzat exposicions i visites guiades gratuïtes pel barri del Rec, per tal que el visitant descobreixi l'autèntic districte adober. S'ofereixen visites guiades en adoberies en funcionament com a Curtits Badia, visites guiades a l'Adoberia Cal Granotes (que permetrà als visitants veure el procés d'adobat en una adoberia del segle XVIII), la descoberta de l'antiga adoberia Cal Domènech o els workshops de procés de creació artesanal del cuir i de la pell, són algunes de les activitats que podran realitzar aquells visitants que vulguin aprofundir en el coneixement del barri adober més emblemàtic de Catalunya. Així mateix, en commemoració del desè aniversari del Rec.0, es podrà visitar l'exposició dels 10 anys del festival, que tindrà lloc al Pati Bas i Jordi.