El festival del Rec ensenya les entranyes del barri adober en els 10 anys de les botigues efímeres

El Rec.0 Experimental Stores celebra el seu 10è aniversari, del 6 al 9 de novembre, fent un homenatge al barri del Rec, que de fet és la gènesi del seu origen. El Rec d'enguany serà una plataforma de venda a les botigues efímeres de les principals marques del país, però, a més a més, s'obriran les portes d'adoberies com l'antiga Adoberia Salat, o el pati de l'adoberia Bas i Jordi, que obrirà per acollir una exposició dels 10 anys de Rec.0 sota la mirada del fotògraf Marc Vila.

S'oferiran diàriament visites guiades gratuïtes o bé a una de les adoberies més importants en actiu, Curtits Badia, o bé a l'Adoberia museïtzada Cal Granotes. També hi haurà workshops per descobrir el procés de creació de producte de pell i cuir a l'Estudi Lubochka. Amb aquestes iniciatives, el Rec.0 vol posar al centre de les activitats culturals del festival el patrimoni industrial i arquitectònic del bar-ri, un patrimoni que ara fa 10 anys un grup d'igualadins va reivindicar a través del festival de venda radical. A més a més, marques de la comarca com Munich, Sita Murt, Messcalino, Buff, Ingrid Munt, Jordi Rafart, Boxley, Punto Blanco, Micu Micu, TresXics o Duuo, seran presents al circuit del Rec.0, juntament amb comercials de l'Anoia que vendran estocs de grans dissenyadors i marques.