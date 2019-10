Olesa fa una proposta d'impostos que puja a l'entorn de l'increment d'IPC

El ple de l'Ajuntament d'Olesa ha aprovat les noves ordenances fiscals per al 2020 amb una pujada de l'impost de béns immobles (IBI) de l'1,4%; de la taxa d'escombraries un 5%; i una bonificació del 95% en l'IBI per a aquells immobles buits que es destinin a habitatge social. La resta d'impostos s'han congelat. Les ordenances es van aprovar en el ple de final de la setmana passada amb el vot favorable de Bloc Olesà, JxCat i la CUP; els vots en contra d'ERC i PSC; i l'abstenció de Cs.

La regidora d'Hisenda, Lourdes Vallès, que va explicar que el criteri era tenir un equilibri entre les despeses i els ingressos i mirant que no se superi l'increment de l'IPC. El portaveu del govern, Jordi Martínez, va defensar que els impostos són «la part més important dels ingressos de l'Ajuntament que després es destinaran a serveis». I va afirmar que «les ordenances s'han d'actualitzar amb l'IPC perquè l'Ajuntament no perdi capacitat de despesa i pugui continuar oferint els serveis a la ciutadania». Per a Martínez es tracta d'«un impacte baix, ja que aquest increment respecte dels 363 euros/any de mitjana que es paga per habitatge representa una pujada de 5 euros més l'any». «Aquest increment està molt per sota de la mitjana catalana, que és de 433 euros/any; i del Baix Llobregat, que és de 512 euros/any», va detallar.

Una altra de les ordenances que també es van actualitzar va ser la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans, amb un augment del 5%. Martínez va destacar que aquesta taxa no s'actualitzava des del 2015. Una actualització ajustada a l'incremenet de l'ICPC acumulat aquests anys hauria de ser per sobre del 6%. En aquest cas, l'increment és del 5%. Pel que fa a bonificacions, destaca la del 95% de l'IBI per a les persones propietàries de pisos buits que els posin a disposició de lloguer social a l'Oficina Local d'Habitatge i un 50% de recàrrec per als pisos buits.

Domènec Paloma, de JxCat, es va mostrar d'acord amb les ordenances presentades «perquè s'assemblen molt a les nostres propostes», va dir, i va demanar que per a més endavant «també es prevegin propostes com ajuts per a la instal·lació d'energies netes i renovables als edificis i per a naus industrials obsoletes i la bonificació de vehicles elèctrics i híbrids a la zona blava».

Marc Serradó, de la CUP, també es va mostrar favorable a les ordenances. «Nosaltres estem a favor que mantenir impostos alts acompanyats de bonificacions en funció de la renda, i taxes i preus públics baixos, per cobrir els serveis bàsics de la població. Volem que hi hagi una política fiscal basada en la distribució de la riquesa, a evitar la descapitalització de l'Ajuntament i una fiscalitat ambiental i progressiva», va dir.

Per la seva banda, José Paniello, regidor de Cs, va dir que s'abstindrien a la votació de les ordenances «perquè no creiem que hi hagi necessitat d'apujar impostos i taxes, ja que els comptes municipals estan sanejats. Creiem hi ha d'altres maneres d'estalviar com és eliminant quotes innecessàries com és la que es dona a l'Associació de Municipis per a la Independència o a l'Associació Catalana de Municipis, que només miren cap a un costat».

La formació d'ERC no van donar el seu vot favorable a aquestes ordenances perquè «s'ha traspassat la línia vermella que les ordenances no superin l'IPC», segons el seu portaveu, Jordi Parent, i perquè no es va donar resposta a cap de les seves peticions. Aquesta formació va proposar establir l'opció de tarifa plana per pagar tots els impostos amb petites quotes mensuals.