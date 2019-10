Calaf prepara la fira de Tots Sants per a una alta afluència

La fira de Tots Sants de Calaf que se celebra el dia 1 de novembre aprofundeix en els tastos gastronòmics, jocs i tallers infantils, com a fórmula per guanyar públic. La presència de les grans carbasses és un dels elements que la fan particular.

El proper divendres, Calaf acollirà per cinquè any consecutiu la Fira de la Carbassa. El certamen tindrà lloc a la plaça dels Arbres i el Raval de Sant Jaume de les 10 del matí a les 2 del migdia. La previsió d'espais i el programa d'actes és molt similar al de l'any passat. Inclou activitats com el Tasta la Carbassa, una proposta de tastos gastronòmics a preus populars, que fan restaurants locals per tal que els assistents puguin esmorzar, fer el vermut o dinar.

En l'apartat de jocs, enguany els organitzadors destaquen que hi haurà un Sonàrium –un espai amb instruments de so fets amb productes reciclats– i un rocòdrom amb tirolina.

També s'ha muntat una exposició de productes de tardor, amb diferents paradistes de productes de temporada i de proximitat com ara formatge, mel, embotits, coques, xocolata, castanyes, i també artesania de bijuteria, roba...

Pel que fa a La Carbassa i l'art, hi haurà diversos artistes locals que crearan obres d'art relacionades amb la carbassa.

A partir de les 11 es faran els tallers infantils, on els més petits podran decorar la seva pròpia carbassa.



Concurs de carbasses

La fira també inclourà el 7è Concurs de Carbasses Gegants, on ja s'ha confirmat la participació d'una carbassa de més de 400 kg. A partir de les 8 del matí, tothom qui vulgui concursar podrà inscriure la seva carbassa perquè sigui pesada i verificada.

Els premis s'entregaran a partir de la 1 del migdia i hi haurà dues tipologies: una de general per a carbasses d'arreu i una altra només per a pagesos de l'Alta Se-garra, amb premis de 50 a 200 euros. Les carbasses guanyadores seran les que tinguin més pes. A l'edició passada la carbassa gua-nyadora va pesar 502 kg i la va portar una família arribada de Corbera d'Ebre.