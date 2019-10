El ple d'Igualada rebutja condemnar les càrregues policials a l'A-2 durant una protesta d'estudiants

El ple de l'Ajuntament d'Igualada, que s'ha celebrat aquest dimarts, ha rebutjat condemnar les càrregues policials que van tenir lloc a l'A-2 a Igualada, el passat 16 d'octubre, durant una protesta en contra de la sentència del Suprem.

La moció va ser presentada per ERC i Poble Actiu i, en el text, a banda de donar suport a les protestes d'estudiants, també es demanava la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.

La moció no va prosperar pels vots en contra de Junts per Cat i Ciutadans, només ERC i Poble Actiu hi van votar a favor mentre que Som-hi es va abstenir, com va fer amb la resta de mocions que es van presentar al ple.